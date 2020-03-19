Netflix закликали знизити якість відеострімінга, щоб зменшити навантаження на інтернет

Євросоюз закликає Netflix і інші стрімінгові сервіси знизити якість відео з HD на "стандартну" на час пандемії COVID-19. Навантаження на всесвітню мережу сильно зросло через перехід людей по всьому світу на віддалену роботу і навчання.

Через масштабний перехід на віддалену роботу і навчання, люди почали активніше використовувати сервіси для відеозв'язку, відеохостинги і соціальні мережі. Більше навантаження також відзначає і Марк Цукерберг, глава Facebook. За його словами, використання аудіо- та відеодзвінків вдвічі перевищує середньорічний рівень.

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Влада побоюється, що таке навантаження може виявитися критичним для мережевої інфраструктури, оскільки з подібними обсягами трафіку мережеві фахівці ще не стикалися. Найпомітніше це для жителів невеликих міст, пропускна здатність інтернету у яких сильно обмежена.

Netflix зазначає, що вони вже підлаштовують якість відео в залежності від завантаженості мережі і використовують сервера, розташовані по всьому світу, щоб, скорочуючи шлях до користувачів, менше її навантажувати.

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