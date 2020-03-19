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Карантин Коронавірус

Чи справді Італія скасувала плату за комуналку через коронавірус: фактчекінг

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Чи справді Італія скасувала плату за комуналку через коронавірус: фактчекінг - фото 1

У мережі поширюють інформацію про те, що влада Італії нібито скасувала громадянам плату за комунальні послуги. Читайте далі та дізнайтеся, що не так з цією інформацією.

Дані про те, що в Італії скасували усі комунальні платежі на період карантину, – неправда! Плату за житло італійцям теж не скасували, хоч у державі й справді масштабний спалах коронавірусу.

І ще: Подорож під час пандемії коронавірусу: що чекає на кордонах і як проходить перевірка

16 березня на позачерговому засіданні Уряду в Італії ввели достатньо багато пільг. Проте мова не йшла про скасування плати за якість послуги. Хто володіє італійською мовою, то може прочитати весь документ ТУТ. Ось кілька пунктів, які ухвалили в Італії:

  • Відшкодувати самозайнятим та сезонним працівникам у розмірі 600 євро (для 5 мільйонів працівників)
  • Перенести на кінець травня всі основні податкові терміни (не стосується тих, у кого оборот понад 2 мільйони)
  • Премія лікарям, медсестрам, лаборантам, радіологам, соціальним та медичним працівникам, правоохоронцям у розмірі до 1000 євро
  • Компенсація оплати няні у розмірі 600 євро
  • Заморожування звільнень строком на 60 днів від 23 лютого
  • Надання гарантій позики самозайнятим працівникам, фрілансерам та ФОПам
  • Поширення роботи центрального гарантійного фонду для малих та середніх підприємств, а також повторний перегляд чинних кредитів
  • Тимчасове зупинення іпотечного платежу за перший будинок на період карантину для тих, хто не має можливості платити

Чи справді Італія скасувала плату за комуналку через коронавірус: фактчекінг - фото 393079

В України теж поширюють неправдиву інформацію – нібито у зв'язку з карантином буде відтерміновуватися оплата комунальних послуг на 2 місяці. Справді, Верховна Рада внесла певні зміни на період карантину до закону "Про житлово-комунальні послуги". Ці зміни стосуються лише тимчасового зупинення нарахування пені до 1 липня, якщо ви не зможете вчасно оплатити за комуналку.

Проте ніхто не скасовував саму оплату, тож розрахуватись за спожиті послуги доведеться!

Цікаво, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпорядився, щоб міністерства соцполітики, фінансів та економіки до 21 березня прорахували компенсацію частини комунальних платежів для тих громадян, які у період карантину сидітимуть вдома й через це споживатимуть більше комунальних послуг. Тож наступного засідання має стати відомо, який буде відсоток відшкодування та кому призначатимуть таку компенсацію.

До теми: Залишається лише чекати: історії українців, які застрягли в Європі через закриття кордонів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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