Чи справді Італія скасувала плату за комуналку через коронавірус: фактчекінг

У мережі поширюють інформацію про те, що влада Італії нібито скасувала громадянам плату за комунальні послуги. Читайте далі та дізнайтеся, що не так з цією інформацією.

Дані про те, що в Італії скасували усі комунальні платежі на період карантину, – неправда! Плату за житло італійцям теж не скасували, хоч у державі й справді масштабний спалах коронавірусу.

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16 березня на позачерговому засіданні Уряду в Італії ввели достатньо багато пільг. Проте мова не йшла про скасування плати за якість послуги. Хто володіє італійською мовою, то може прочитати весь документ ТУТ. Ось кілька пунктів, які ухвалили в Італії:

Відшкодувати самозайнятим та сезонним працівникам у розмірі 600 євро (для 5 мільйонів працівників)

Перенести на кінець травня всі основні податкові терміни (не стосується тих, у кого оборот понад 2 мільйони)

Премія лікарям, медсестрам, лаборантам, радіологам, соціальним та медичним працівникам, правоохоронцям у розмірі до 1000 євро

Компенсація оплати няні у розмірі 600 євро

Заморожування звільнень строком на 60 днів від 23 лютого

Надання гарантій позики самозайнятим працівникам, фрілансерам та ФОПам

Поширення роботи центрального гарантійного фонду для малих та середніх підприємств, а також повторний перегляд чинних кредитів

Тимчасове зупинення іпотечного платежу за перший будинок на період карантину для тих, хто не має можливості платити

В України теж поширюють неправдиву інформацію – нібито у зв'язку з карантином буде відтерміновуватися оплата комунальних послуг на 2 місяці. Справді, Верховна Рада внесла певні зміни на період карантину до закону "Про житлово-комунальні послуги". Ці зміни стосуються лише тимчасового зупинення нарахування пені до 1 липня, якщо ви не зможете вчасно оплатити за комуналку.

Проте ніхто не скасовував саму оплату, тож розрахуватись за спожиті послуги доведеться!

Цікаво, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпорядився, щоб міністерства соцполітики, фінансів та економіки до 21 березня прорахували компенсацію частини комунальних платежів для тих громадян, які у період карантину сидітимуть вдома й через це споживатимуть більше комунальних послуг. Тож наступного засідання має стати відомо, який буде відсоток відшкодування та кому призначатимуть таку компенсацію.

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