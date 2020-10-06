Netflix випустив трейлер документалки про популярний гурт Blackpink

Про феномен гурту Blackpink чув, мабуть, кожен. Тепер же у мережі з'явився трейлер документального фільму, присвяченого південнокорейським поп-іконам. Картина вийде на Netflix.

Прем'єра фільму "Blackpink: Light Up the Sky" запланована на 14 жовтня. Наразі всі охочі можуть подивитися трейлер до фільму.

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"У міру того, як Blackpink продовжує досягати нових кар'єрних висот, провівши суперуспішні світове турне і ставши першим жіночим гуртом з Південної Кореї, який виступив на фестивалі Coachella, кожна учасниця колективу розмірковує про злети й падіння на шляху до слави, а також про борг і часто складний шлях, який стоїть за їх глобальним успіхом", – наголошується в офіційній заяві стрімінгового сервісу.

Режисером "Blackpink: Light Up the Sky" стала Керолайн Со.

Раніше учасниці Blackpink зібрали спеціальний плейлист для Spotify. У ньому є треки Ріанни, Каньє Веста, Velvet Underground, Лани Дель Рей, Біллі Айліш, Аріани Гранде й інших артистів.

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