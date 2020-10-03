Не час помирати: прем'єру фільму про Джеймса Бонда знову перенесли

Здавалося б, до прем'єри 25-го фільму про відомого на весь світ агента 007 залишилися лічені тижні. Але, на жаль, стало відомо, що картину "Не час помирати" знову перенесли. Дізнайтеся, коли нова частина бондіани вийде на великі екрани.

Згідно зі свіжою інформацією, новий фільм про Джеймса Бонда "Не час помирати" покажуть 2 квітня 2021 року. Через рік після запланованої спочатку дати релізу.

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Як пояснили творці картини, рішення про перенесення пов'язане з пандемією коронавірусу. Прокатники хочуть, щоб фільм могли подивитися глядачі у всьому світі, а для цього потрібно дочекатися сприятливішої ​​епідеміологічної ситуації.

До ролі легендарного секретного агента в "Не час помирати" повернувся Деніел Крейг, разом з ним знялися Рейф Файнс, Леа Сейду, Рамі Малек, Джеффрі Райт, Бен Уішоу і Наомі Харріс. Режисером виступив один з творців серіалу "Справжній детектив" Кері Фукунага.

Напередодні Біллі Айліш випустила кліп на саундтрек до фільму. У ролику використані кадри з нової частини бондіани.

Зазначимо, що вже ведеться активне обговорення про те, хто ж стане новим агентом 007. Потенційна кандидатура на наступного Джеймса Бонда вам однозначно сподобається.

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