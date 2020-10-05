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Мисливець на монстрів: вийшов перший трейлер фантастичного бойовика з Мілою Йовович
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Творці фантастичного бойовика Мисливець на монстрів з Мілою Йовович у головній ролі нарешті опублікували перший тизер-трейлер свого творіння.
Попри мінімальну тривалість ролика (повноцінний трейлер очікуємо найближчим часом) він дозволяє оцінити масштаб і якість виконання монстрів в цілому і Black Diablos зокрема.
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Судячи з реакції лейтенанта Артеміди (Міла Йовович) і її солдатів, зустріч з Black Diablos виявилася однією з перших на планеті, населеній величезними монстрами, куди вони потрапляють за сюжетом фільму. До речі, ось так виглядає Black Diablos в грі Monster Hunter: World:
Влітку прем'єру фільму перенесли з 4 вересня 2020 року на 23 квітня 2021 року, однак у кінці тизера вказана нова дата: грудень 2020 року.
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