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Netflix випустить серіал про соціальне дистанціювання

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Netflix випустить серіал про соціальне дистанціювання - фото 1

Компанія Netflix оголосила, що команда творців серіалу "Помаранчевий – хіт сезону" працює над новим мінісеріалом, який буде присвячений соціальному дистанціюванню.

Згідно із заявою виконавчих продюсерів, серіал під назвою "Соціальна дистанція" (Social Distance) буде створюватися і зніматися дистанційно. Кожен з акторів буде зніматися у своєму будинку. Це буде серіал-антологія, в якому кожен епізод буде представляти окрему історію і різний набір персонажів.

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Виконавчими продюсерами нового серіалу є Дженжі Кохан, а також Тара Херрманн, Блейк Маккормік, Дієго Веласко і Хіларі Вейсман Грем. Веласко, який зняв серіал "Помаранчевий – хіт сезону", стане режисером "Соціальної дистанції", а Грем, який написав сценарій серіалу, виступить в ролі шоу-раннера.

"Наша робота як оповідачів полягає в тому, щоб відобразити реальність, і в цій новій, дивовижній реальності, яку ми всі переживаємо, ми прагнемо знайти зв'язок, оскільки залишаємося на відстані. Ми були натхненні на створення антології, що розповідає історію про поточний момент, який ми переживаємо, – унікальні, особисті, глибоко людські історії, які ілюструють, як ми живемо на відстані", – йдеться в заяві.

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Джерело: theverge
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