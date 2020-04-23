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Білі лінії: трейлер нового серіалу від Netflix

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

Вийшов трейлер нового серіалу від Netflix. Шоу розповість про розслідування обставин смерті діджея.

Дивіться трейлер серіалу Білі лінії (White Lines) від Netflix. Його прем'єра 15 травня.

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Дія серіалу розгортається на Ібіці. На острів приїжджає головна героїня, щоб розслідувати смерть брата: знаменитого діджея, чиє тіло виявили через двадцять років після загадкового зникнення.

Автор Білих ліній Алекс Піна, який до цього працював над іспанським серіалом Паперовий будинок, який також виходив на Netflix. Паперовий будинок, до речі, вже кілька років утримує звання найбільш популярного іноземного проєкту стрімінгового сервісу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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