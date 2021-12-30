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Netflix випустить подкаст про зйомки фільму "Не дивіться вгору"

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Про фільм Не дивіться вгору вийде 6 епізодів подкасту - фото 1
Про фільм Не дивіться вгору вийде 6 епізодів подкасту

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував підкаст "Останній фільм в історії". Його присвятять створенню фільму "Не дивіться вгору" Адама МакКея.

Перший із шести епізодів вийде 7 січня, передає Variety. Розповідаємо, чим будуть цікаві подкасти, присвячені новому фільму.

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У записі подкастів взяли участь МакКей і каст стрічки, у тому числі виконавці головних ролей Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, а також Меріл Стріп, Аріана Гранде, Тімоті Шаламе й інші актори.

Учасники "Останнього фільму" також обговорять, як історія, написана МакКеєм, перегукується з нинішніми реаліями – пандемією COVID-19.

"На початку 2020 року Адам МакКей вирішив зняти комедію. Вона мала висміяти та вказати на сили, що заважають нам врятуватися від зміни клімату. Звісно, ​​2020 рік мав інші плани. Ось що сталося, коли актори та знімальна група зібралися разом, щоб зняти комедію-катастрофу, переживши при цьому низку дуже неприємних подій", – йдеться в описі подкасту на Spotify та Apple Podcasts.

Нагадаємо, прем'єра "Не дивіться вгору" відбулася 24 грудня. Фільм розповідає про двох астрономів, які передбачили зіткнення Землі з метеоритом, і суспільство, якого катастрофа, що наближається, не сильно турбує.

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