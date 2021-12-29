Джоан Роулінг таки з'явиться у спецепізоді про Гаррі Поттера, але є одне "але"

Авторка серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг таки з'явиться у спеціальному епізоді "Гаррі Поттер 20 років по тому: Повернення в Гоґвортс". Його присвятять ювілею популярної у всьому світі кінофраншизи.

Але варто відзначити, що Джоан Роулінг не знімалася для спецепізоду. Про це повідомляє Independent із посиланням на допрем'єрний показ фільму.

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За даними газети, під час спецвипуску актори обговорюватимуть, як сильно на них вплинули книги британської письменниці. Після цього вони згадують, як творцям фільмів було складно знайти актора на роль Гаррі Поттера, і в кадрі з'являється Роулінг.

Проте автори спецепізоду використовували лише фрагменти інтерв'ю письменниці від 2019 року. У зйомках вона, зважаючи на все, справді не брала участі. На відео, яке представлять у "Поверненні у Гоґвортс", Роулінг розповість, як команді сподобався на пробах Деніел Редкліфф.

Джоан Роулінг не показували у трейлері та тизері спецепізоду "Гаррі Поттера". За інформацією The Hollywood Reporter, письменницю не запросили на зйомки через звинувачення у трансфобії на її адресу. Видання також зазначало, що "Повернення у Гоґвортс" буде присвячено фільмам та їхнім творцям, а книгам про чарівника там приділять лише трохи уваги.

Прем'єра "Повернення до Гоґвортсу" відбудеться 1 січня. Тож запасіться попкорном і будьте готовими знову побачити разом улюблених героїв.

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