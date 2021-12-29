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Кінопрем'єри січня 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути
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Найочікуваніші фільми січня 2022 вже можна подивитися у кінотеатрах! Морбіус, Тиха ніч, Вальдо, Крик, Алея жаху, Щедрик та порція мультфільмів – Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми та мультики, які вийдуть на екрани у січні!
У січні 2022 року українці матимуть змогу побачити понад 25 кінопрем'єр. Серед цих стрічок будуть і голлівудські блокбастери, і європейські комедії та драми, і фільми українського виробництва, і яскраві мультфільми. На великі екрани вийдуть легендарні продовження та нові роботи кращих режисерів нашого часу.
І ще: IMDb назвав 10 найкращих фільмів і серіалів 2021 року
Щедрик
- Оригінальна назва мовою фільму: Щедрик
- Жанр: історія, драма
- Країна: Україна, Польща
- Режисер: Олеся Моргунець-Ісаєнко
- У головних ролях: Андрій Мостренко, Джоанна Опозда, Алла Бінєєва, Андрій Ісаєнко, Оксана Муха, Поліна Трегубова
- Тривалість: 122 хв
- Коли: з 13 січня 2022
Щедрик, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. У пастці Другої світової війни опинилися діти, яких позбавили батьків. Знедолених дівчаток приймає викладачка співу Софія. Вона оберігає їх і свою рідну донечку. Завершення війни не принесло довгоочікуваного звільнення, а лише перемістило дівчаток до дитячого будинку. Вони крізь роки пронесли слова та музику "Щедрика"...
Морбіус
- Оригінальна назва мовою фільму: Morbius
- Жанр: фантастика, трилер, драма, пригоди
- Країна: США
- Режисер: Даніель Еспіноса
- У головних ролях: Джаред Лето, Адріа Архона, Метт Сміт, Джаред Гарріс, Тайріз Гібсон, Аль Адрігал
- Тривалість: 120 хв
- Коли: з 27 січня 2022
Морбіус, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Глядачів познайомлять з одним з найпереконливіших і суперечливих персонажів у всесвіті Marvel. Це загадковий антигерой Майкл Морбіус. Він небезпечно хворий на рідкісне захворювання крові та сповнений рішучості врятувати інших, яких спіткає така ж доля. Доктор Морбіус робить відчайдушну ставку. Чи переможе добро, чи Морбіус піддасться своїм таємничим потягам?
Тиха ніч
- Оригінальна назва мовою фільму: Silent Night
- Жанр: чорна комедія
- Країна: Великобританія
- Режисер: Каміль Гріффін
- У головних ролях: Кіра Найтлі, Метью Гуд, Лілі-Роуз Депп, Аннабелль Волліс, Роман Гріффін Девіс
- Тривалість: 92 хв
- Коли: з 20 січня 2022
Тиха ніч, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Нелл, Саймон та їхній син Арт готові зустріти друзів та сім'ю на ідеальному різдвяному зібранні. Ідеально, за винятком одного: всі помруть.
Алея жаху
- Оригінальна назва мовою фільму: Nightmare Alley
- Жанр: драма, містика, трилер
- Країна: США
- Режисер: Гільєрмо дель Торо
- У головних ролях: Кейт Бланшетт, Бредлі Купер, Віллем Дефо, Пол Андерсон, Руні Мара, Рон Перлман, Тоні Коллетт
- Тривалість: 150 хв
- Коли: з 20 січня 2022
Алея жаху, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Амбітний карні з талантом маніпулювати людьми кількома добре підібраними словами зустрічається з жінкою-психіатром, яка ще небезпечніша за нього.
Ми – монстри 2
- Оригінальна назва мовою фільму: Monster Family 2
- Жанр: анімація
- Країна: Німеччина, Великобританія
- Режисер: Гольґер Таппе
- У головних ролях: Емілі Вотсон, Джейсон Айзекс, Нік Фрост
- Тривалість: 103 хв
- Коли: з 27 січня 2022
Ми – монстри 2, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Щоб звільнити Бабу-Ягу і Ренфілда з лап Мили Старр, сім'я Вішбоун знову перетворюється на вампіра, монстра Франкенштейна, мумію та перевертня. За допомогою та з підтримкою своїх трьох домашніх кажанів сім'я монстрів знову літає по всьому світу, щоб врятувати своїх друзів, завести нові жахливі знайомства і нарешті прийти до усвідомлення того, що "Ніхто не ідеальний" – навіть ті, у кого є недоліки, можуть знайти щастя.
Прем'єри фільмів у січні 2022 року:
- Помста землі
- 355
- Операція "М'ясний фарш"
- Король Річард: виховуючи чемпіонок
- Антитіла
- Крик
- Пес під прикриттям
- Кінгс Мен
- Кохання як бестселер
- Мій вовк
- Голос кохання
- Песики на варті
- Хижаки
- Календар смерті
- Стоп-Земля
- Вальдо
- Чорний телефон
- Найкращі вихідні
- Паралельні матері
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