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Кінопрем'єри січня 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути

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Які фільми вийдуть в кіно у січні 2022 - фото 1
Які фільми вийдуть в кіно у січні 2022

Найочікуваніші фільми січня 2022 вже можна подивитися у кінотеатрах! Морбіус, Тиха ніч, Вальдо, Крик, Алея жаху, Щедрик та порція мультфільмів – Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми та мультики, які вийдуть на екрани у січні!

У січні 2022 року українці матимуть змогу побачити понад 25 кінопрем'єр. Серед цих стрічок будуть і голлівудські блокбастери, і європейські комедії та драми, і фільми українського виробництва, і яскраві мультфільми. На великі екрани вийдуть легендарні продовження та нові роботи кращих режисерів нашого часу.

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Щедрик

  • Оригінальна назва мовою фільму: Щедрик
  • Жанр: історія, драма
  • Країна: Україна, Польща
  • Режисер: Олеся Моргунець-Ісаєнко
  • У головних ролях: Андрій Мостренко, Джоанна Опозда, Алла Бінєєва, Андрій Ісаєнко, Оксана Муха, Поліна Трегубова
  • Тривалість: 122 хв
  • Коли: з 13 січня 2022

Щедрик, дивитись трейлер фільму онлайн:

Кінопрем'єри січня 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути - фото 487823

Сюжет. У пастці Другої світової війни опинилися діти, яких позбавили батьків. Знедолених дівчаток приймає викладачка співу Софія. Вона оберігає їх і свою рідну донечку. Завершення війни не принесло довгоочікуваного звільнення, а лише перемістило дівчаток до дитячого будинку. Вони крізь роки пронесли слова та музику "Щедрика"...

Морбіус

  • Оригінальна назва мовою фільму: Morbius
  • Жанр: фантастика, трилер, драма, пригоди
  • Країна: США
  • Режисер: Даніель Еспіноса
  • У головних ролях: Джаред Лето, Адріа Архона, Метт Сміт, Джаред Гарріс, Тайріз Гібсон, Аль Адрігал
  • Тривалість: 120 хв
  • Коли: з 27 січня 2022

Морбіус, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Глядачів познайомлять з одним з найпереконливіших і суперечливих персонажів у всесвіті Marvel. Це загадковий антигерой Майкл Морбіус. Він небезпечно хворий на рідкісне захворювання крові та сповнений рішучості врятувати інших, яких спіткає така ж доля. Доктор Морбіус робить відчайдушну ставку. Чи переможе добро, чи Морбіус піддасться своїм таємничим потягам?

Тиха ніч

  • Оригінальна назва мовою фільму: Silent Night
  • Жанр: чорна комедія
  • Країна: Великобританія
  • Режисер: Каміль Гріффін
  • У головних ролях: Кіра Найтлі, Метью Гуд, Лілі-Роуз Депп, Аннабелль Волліс, Роман Гріффін Девіс
  • Тривалість: 92 хв
  • Коли: з 20 січня 2022

Тиха ніч, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Нелл, Саймон та їхній син Арт готові зустріти друзів та сім'ю на ідеальному різдвяному зібранні. Ідеально, за винятком одного: всі помруть.

Алея жаху

  • Оригінальна назва мовою фільму: Nightmare Alley
  • Жанр: драма, містика, трилер
  • Країна: США
  • Режисер: Гільєрмо дель Торо
  • У головних ролях: Кейт Бланшетт, Бредлі Купер, Віллем Дефо, Пол Андерсон, Руні Мара, Рон Перлман, Тоні Коллетт
  • Тривалість: 150 хв
  • Коли: з 20 січня 2022

Алея жаху, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Амбітний карні з талантом маніпулювати людьми кількома добре підібраними словами зустрічається з жінкою-психіатром, яка ще небезпечніша за нього.

Ми – монстри 2

  • Оригінальна назва мовою фільму: Monster Family 2
  • Жанр: анімація
  • Країна: Німеччина, Великобританія
  • Режисер: Гольґер Таппе
  • У головних ролях: Емілі Вотсон, Джейсон Айзекс, Нік Фрост
  • Тривалість: 103 хв
  • Коли: з 27 січня 2022

Ми – монстри 2, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Щоб звільнити Бабу-Ягу і Ренфілда з лап Мили Старр, сім'я Вішбоун знову перетворюється на вампіра, монстра Франкенштейна, мумію та перевертня. За допомогою та з підтримкою своїх трьох домашніх кажанів сім'я монстрів знову літає по всьому світу, щоб врятувати своїх друзів, завести нові жахливі знайомства і нарешті прийти до усвідомлення того, що "Ніхто не ідеальний" – навіть ті, у кого є недоліки, можуть знайти щастя.

Прем'єри фільмів у січні 2022 року:
  • Помста землі
  • 355
  • Операція "М'ясний фарш"
  • Король Річард: виховуючи чемпіонок
  • Антитіла
  • Крик
  • Пес під прикриттям
  • Кінгс Мен
  • Кохання як бестселер
  • Мій вовк
  • Голос кохання
  • Песики на варті
  • Хижаки
  • Календар смерті
  • Стоп-Земля
  • Вальдо
  • Чорний телефон
  • Найкращі вихідні
  • Паралельні матері

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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