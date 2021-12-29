Кінопрем'єри січня 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути

Найочікуваніші фільми січня 2022 вже можна подивитися у кінотеатрах! Морбіус, Тиха ніч, Вальдо, Крик, Алея жаху, Щедрик та порція мультфільмів – Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми та мультики, які вийдуть на екрани у січні!

У січні 2022 року українці матимуть змогу побачити понад 25 кінопрем'єр. Серед цих стрічок будуть і голлівудські блокбастери, і європейські комедії та драми, і фільми українського виробництва, і яскраві мультфільми. На великі екрани вийдуть легендарні продовження та нові роботи кращих режисерів нашого часу.

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Щедрик

Оригінальна назва мовою фільму: Щедрик

Жанр: історія, драма

Країна: Україна, Польща

Режисер: Олеся Моргунець-Ісаєнко

У головних ролях: Андрій Мостренко, Джоанна Опозда, Алла Бінєєва, Андрій Ісаєнко, Оксана Муха, Поліна Трегубова

Тривалість: 122 хв

Коли: з 13 січня 2022

Щедрик, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. У пастці Другої світової війни опинилися діти, яких позбавили батьків. Знедолених дівчаток приймає викладачка співу Софія. Вона оберігає їх і свою рідну донечку. Завершення війни не принесло довгоочікуваного звільнення, а лише перемістило дівчаток до дитячого будинку. Вони крізь роки пронесли слова та музику "Щедрика"...

Морбіус

Оригінальна назва мовою фільму: Morbius

Жанр: фантастика, трилер, драма, пригоди

Країна: США

Режисер: Даніель Еспіноса

У головних ролях: Джаред Лето, Адріа Архона, Метт Сміт, Джаред Гарріс, Тайріз Гібсон, Аль Адрігал

Тривалість: 120 хв

Коли: з 27 січня 2022

Морбіус, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Глядачів познайомлять з одним з найпереконливіших і суперечливих персонажів у всесвіті Marvel. Це загадковий антигерой Майкл Морбіус. Він небезпечно хворий на рідкісне захворювання крові та сповнений рішучості врятувати інших, яких спіткає така ж доля. Доктор Морбіус робить відчайдушну ставку. Чи переможе добро, чи Морбіус піддасться своїм таємничим потягам?

Тиха ніч

Оригінальна назва мовою фільму: Silent Night

Жанр: чорна комедія

Країна: Великобританія

Режисер: Каміль Гріффін

У головних ролях: Кіра Найтлі, Метью Гуд, Лілі-Роуз Депп, Аннабелль Волліс, Роман Гріффін Девіс

Тривалість: 92 хв

Коли: з 20 січня 2022

Тиха ніч, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Нелл, Саймон та їхній син Арт готові зустріти друзів та сім'ю на ідеальному різдвяному зібранні. Ідеально, за винятком одного: всі помруть.

Алея жаху

Оригінальна назва мовою фільму: Nightmare Alley

Жанр: драма, містика, трилер

Країна: США

Режисер: Гільєрмо дель Торо

У головних ролях: Кейт Бланшетт, Бредлі Купер, Віллем Дефо, Пол Андерсон, Руні Мара, Рон Перлман, Тоні Коллетт

Тривалість: 150 хв

Коли: з 20 січня 2022

Алея жаху, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Амбітний карні з талантом маніпулювати людьми кількома добре підібраними словами зустрічається з жінкою-психіатром, яка ще небезпечніша за нього.

Ми – монстри 2

Оригінальна назва мовою фільму: Monster Family 2

Жанр: анімація

Країна: Німеччина, Великобританія

Режисер: Гольґер Таппе

У головних ролях: Емілі Вотсон, Джейсон Айзекс, Нік Фрост

Тривалість: 103 хв

Коли: з 27 січня 2022

Ми – монстри 2, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Щоб звільнити Бабу-Ягу і Ренфілда з лап Мили Старр, сім'я Вішбоун знову перетворюється на вампіра, монстра Франкенштейна, мумію та перевертня. За допомогою та з підтримкою своїх трьох домашніх кажанів сім'я монстрів знову літає по всьому світу, щоб врятувати своїх друзів, завести нові жахливі знайомства і нарешті прийти до усвідомлення того, що "Ніхто не ідеальний" – навіть ті, у кого є недоліки, можуть знайти щастя.

Прем'єри фільмів у січні 2022 року:

Помста землі

355

Операція "М'ясний фарш"

Король Річард: виховуючи чемпіонок

Антитіла

Крик

Пес під прикриттям

Кінгс Мен

Кохання як бестселер

Мій вовк

Голос кохання

Песики на варті

Хижаки

Календар смерті

Стоп-Земля

Вальдо

Чорний телефон

Найкращі вихідні

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