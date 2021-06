Netflix екранізує моторошну історію з Reddit

Netflix купив права на екранізацію оповідання, яке було опубліковане на Reddit. Історію в жанрі психологічного трилера написав користувач під ніком Polterkites, справжнє ім'я – Маркус Клівер.

У центрі розповіді під назвою "We Used to Live Here" ("Раніше ми тут жили") дівчина, яка переїжджає в новий будинок. Коли вона розбирає речі, до неї навідується дивна сім'я – подружня пара і троє дітей. І всі вони нагадують персонажів з американського ситкому 1950-х, пише Deadline. Батько сімейства заявляє, що виріс в цьому самому будинку і тепер хоче показати його дітям. Головна героїня впускає їх у будинок, і родина затримується підозріло довго. Їхня поведінка стає все більш дивною і страшною.

Повністю історію можна почитати тут!

Головну роль в екранізації розповіді зіграє Блейк Лайвлі. Вона ж виступить як один з продюсерів. Поки це все, що відомо про проєкт.

Представники стрімінгового сервісу знайшли розповідь на Nosleep – там публікуються страшні історії. Сума угоди не розголошується, але вона точно склала понад 1 мільйон доларів.

