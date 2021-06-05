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Цей серіал Netflix вирішив закрити одразу після першого сезону

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

Netflix прийняв рішення закрити серіал Спадщина Юпітера після першого сезону, який вийшов на сервісі 7 травня. І не сподобався ні критикам, ні глядачам.

Онлайн-кінотеатр і далі планує розвивати всесвіт Марка Міллара, але тепер уже в ігровому серіалі Supercrocks, який присвячений суперлиходіям. Творці наберуть новий акторський склад. Крім того, у виробництві у Netflix є однойменний аніме-серіал, який теж присвячений лиходіям, пише screenrant.

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Сервіс не став прямо говорити про згортання шоу, а обійшовся формулюванням на кшталт "відмовилися від послуг акторів і перетворили серіал на антологію".

Нагадаємо, у кінострічці Спадщина Юпітера розвиваються дві паралельні історії, які існують у двох тимчасових періодах: США з 1930-х років часів великої депресії і сучасності. Глядачі знайомляться з супергероями з минулого, яким довелося через багато що пройти, щоб отримати свої суперсили.

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