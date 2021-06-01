Як виглядає найдорожча сцена в серіалі Офіс, яка обійшлася у 250 тисяч доларів: відео

Сцена з пропозицією руки та серця, яку Джим Халперт зробив Пем Біслі на автозаправці, обійшлася творцям серіалу "Офіс" у $ 250 тисяч. Про це виконавиця ролі Пем Дженна Фішер розповіла у подкасті Office Ladies.

Як передає USA Today, ця сцена стала найдорожчою з усіх, що були зняті під час виробництва "Офісу". Епізод з пропозицією триває усього 52 секунди.

Це цікаво: ТОП 5 найкращих серіалів весни 2021, як ви могли пропустити

Продюсер Грег Деніелс хотів, щоб заправка з цієї сцени нагадувала його улюблену зупинку, але для цього команді потрібен був би авіапереліт. Епізод у результаті знімали на звичайній автостоянці, яку видозмінили за допомогою декорацій і зображень Google Street View.

Щоб створити ілюзію жвавого дорожнього руху, команда шоу зробила чотирьохсмугову кільцеву гоночну трасу навколо заправки. Під час зйомок по ній їздили 35 автомобілів. Автори псевдодокументального серіалу також використовували штучний дощ і спецефекти.

Читайте також: ТОП 7 нових серіалів червня 2021, які сподобаються всім