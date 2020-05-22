Netflix буде скасовувати підписки неактивних користувачів

У Netflix заявили, що будуть відправляти підписникам, які не користуються платформою, повідомлення про можливість скасувати підписку. Адже кількість акаунтів на стрімінговому сервісі, якими не користувалися понад 12 місяців з моменту передплати, становить близько 0,5%.

Так, неактивні користувачі Netflix будуть сповіщені про те, що вони можуть скасувати свою підписку. Таке повідомлення прийде тим юзерам, які не користувалися сервісом більше як рік. У разі, якщо користувач не скасує підписку або не відповість, що хоче її зберегти, компанія скасує підписку самостійно. "Останнє, що ми в Netflix хочемо – щоб люди платили за те, чим вони не користуються", – повідомили у компанії.

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При цьому, сервіс буде зберігати облікові записи користувачів ще 10 місяців з моменту їх відключення і обіцяє відновити акаунт, якщо користувач захоче відновити підписку. "Ми сподіваємося, що цей новий підхід заощадить людям трохи важко зароблених грошей", – зазначив директор з інновацій продуктів Netflix Едді Ву.

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