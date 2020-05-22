Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Netflix буде скасовувати підписки неактивних користувачів

  • 13
Netflix буде скасовувати підписки неактивних користувачів - фото 1

У Netflix заявили, що будуть відправляти підписникам, які не користуються платформою, повідомлення про можливість скасувати підписку. Адже кількість акаунтів на стрімінговому сервісі, якими не користувалися понад 12 місяців з моменту передплати, становить близько 0,5%.

Так, неактивні користувачі Netflix будуть сповіщені про те, що вони можуть скасувати свою підписку. Таке повідомлення прийде тим юзерам, які не користувалися сервісом більше як рік. У разі, якщо користувач не скасує підписку або не відповість, що хоче її зберегти, компанія скасує підписку самостійно. "Останнє, що ми в Netflix хочемо – щоб люди платили за те, чим вони не користуються", – повідомили у компанії.

І ще: YouTube назвав заборонені теми про COVID-19

via GIPHY

При цьому, сервіс буде зберігати облікові записи користувачів ще 10 місяців з моменту їх відключення і обіцяє відновити акаунт, якщо користувач захоче відновити підписку. "Ми сподіваємося, що цей новий підхід заощадить людям трохи важко зароблених грошей", – зазначив директор з інновацій продуктів Netflix Едді Ву.

Читайте також: Facebook представив сервіс для створення магазинів у своїх соціальних мережах

Джерело: techcrunch
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
  • 17 травня, 12:25
  • 213
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 356
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2315425
Загрузка...
Новини