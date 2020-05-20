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Коронавірус Карантин

Facebook представив сервіс для створення магазинів у своїх соціальних мережах

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Facebook представив сервіс для створення магазинів у своїх соціальних мережах - фото 1

У Faebook та Instagram запуститься сервіс Shops, в рамках якого інтернет-магазини можуть створювати свої інтегровані в соцмережі магазини. Так компанія намагається підтримати малий бізнес в період пандемії коронавірусу Covid-19.

Власник бізнесу зможе створити вітрину з товарами, які хоче прорекламувати, і вибрати оформлення магазину. Сервіс Shops стане доступний для будь-якої компанії.

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Користувачі, своєю чергою, зможуть перейти в каталог прямо в соцмережі, зберегти товари, що сподобалися, зробити замовлення на сайті магазину або в самому додатку, якщо доставка оформляється в США. Покупці можуть спілкуватися з продавцем в Messenger, WhatsApp або особистих повідомленнях Instagram.

Сервіс Shops стане доступний всім користувачам в найближчі місяці. В майбутньому вони зможуть здійснювати покупки, не виходячи з чату з продавцем. Facebook також планує додати мітки товарів в онлайн-трансляції та підключення програм лояльності.

Facebook представив сервіс для створення магазинів у своїх соціальних мережах - фото 405057

Facebook представив сервіс для створення магазинів у своїх соціальних мережах - фото 405058

Facebook представив сервіс для створення магазинів у своїх соціальних мережах - фото 405059

Facebook представив сервіс для створення магазинів у своїх соціальних мережах - фото 405060

Facebook представив сервіс для створення магазинів у своїх соціальних мережах - фото 405061

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Джерело: about.fb
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