YouTube назвав заборонені теми про COVID-19

Компанія Google представила список тем про коронавірус, що потрапляють під заборону для публікації на YouTube. Про це повідомляється на сайті компанії.

Нові правила покликані не дозволити поширювати недостовірну інформацію про COVID-19. Тепер на YouTube буде заборонений контент про коронавірус, який може призвести до заподіяння шкоди здоров'ю.

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Таким чином у компанії хочуть "внести ясність" у теми про лікування, профілактику, діагностику та передачу вірусу. Серед заборонених тем виявилися:

заперечення існування коронавірусу,

заклики лікуватися за допомогою народної медицини, молитов і не звертатися до лікарів,

твердження про існування вакцини від COVID-19,

чутки про можливість заразитися коронавірусом від азіатської їжі або від мережі 5G,

заклики очищати повітря від коронавірусу за допомогою феєрверків.

Ролики, які підпадають під нові заборони, будуть видалені. Після третього попередження про порушення, акаунт користувача буде заблокований.

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