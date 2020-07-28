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Netflix анонсував приквел Відьмака: дії відбуватимуться за 1200 років до історії Геральта

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Netflix анонсував приквел Відьмака: дії відбуватимуться за 1200 років до історії Геральта - фото 1

Стрімінговий сервіс Netflix випустить шестисерійний серіал "The Witcher: Blood Origin". Він розповість про події, що розгортаються за 1200 років до історії головного героя Геральта з Рівії – часу, коли світи монстрів, людей і ельфів злилися воєдино, і з'явився перший Відьмак.

Над проєкт працюватимуть шоуранер "Відьмака" Лорен Хіссрік, яка стане виконавчим продюсером серіалу, і Деклан де Барра, який написав сценарій до епізоду "Бенкети, виродки і похорон" про свято в Цинтрі. Анджей Сапковський виступить в ролі творчого консультанта.

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Коли вийде "The Witcher: Blood Origin", не уточнюється. Netflix також планує випустити анімаційний фільм "The Witcher: Nightmare of the Wolf". Зйомки другого сезону "Відьмака" повинні відновитися в серпні, їх відкладали через пандемію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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