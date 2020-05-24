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Алієніст 2 сезон: з'явився трейлер і дата виходу

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Алієніст 2 сезон - фото 1
Алієніст 2 сезон / Collider

У мережі опублікували трейлер другого сезону серіалу Алієніст (The Alienist), який вже незабаром повернеться на екрани. Дивіться промо онлайн та дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ.

Канал TNT оприлюднив трейлер до продовження серіалу Алієніст (The Alienist), де головні ролі виконали Люк Еванс та Дакота Феннінг. Також стало відомо, що другий сезон під заголовком "Ангели темряви" вийде вже з 26 липня.

І ще: 13 причин чому: вийшов трейлер фінального сезону серіалу

Сюжет продовжує розповідає про першу жінку-поліцейського, репортера та лікаря, які об'єднуються, щоб розкрити серію жорстоких смертей дітей. Все це відбувається наприкінці XIX століття у Нью-Йорку. Другий сезон розгорнеться навколо зникнення дитини іспанського консула.

У головних ролях: Деніель Брюль, Люк Еванс та Дакота Феннінг.

Алієніст 2 сезон: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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