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Несподівану реакцію хлопчика на квашений огірок показали на відео
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Реакція малюка на квашений огірок виявилася настільки яскравою, що ролик зібрав уже понад 10 мільйонів переглядів.
У мережі практично вірусну популярність здобуло відео, на якому маленький темношкірий хлопчик пробує солоний огірок. Відео опублікувала тітка дитини на своїй сторінці в Twitter.
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Дівчина написала, що хлопчик практично благав дати йому спробувати гострий квашений огірок. Тітка піддалася і вирішила зняти реакцію племінника на відео.
На ролику видно, як хлопчик пробує огірок на смак, потім закриває рот долонями, відходить назад та падає. Мабуть дитина хотіла впасти спиною на диван, але хлопчик промахнувся і впав до ніг однієї з родички. Ролик уже зібрав понад 10 мільйонів переглядів.
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