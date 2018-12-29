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Воротар-невдаха став зіркою мережі: автогол року

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Лідер Серії Б "Палермо" вийшов вперед - фото 1
Лідер Серії Б "Палермо" вийшов вперед / You TVRS

Один з найбезглуздіших автоголів у сезоні забили на Стадіо Ренцо Барбера у матчі 18-го туру італійської Серії Б, Палермо – Асколі (3:0).

На 26-й хвилині воротар "Асколі" Філіппо Перуккіні, перебуваючи під пресингом гравця сицилійської команди, спробував його обіграти, але у підсумку заштовхав м'яч у власні ворота.

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Так лідер Серії Б "Палермо" вийшов вперед. У другому таймі сицилійці збільшили перевагу і перемогли у матчі з рахунком 3:0. Після 17-ти турів "Палермо" з 34 очками лідирує в турнірній таблиці Серії Б, "Асколі" ж з 21 балом знаходиться на 11-й позиції.

Тим часом Іван Ракітіч відзначився найкрасивішим забитим м'ячем у груповому раунді найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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