Серфер на швидкості врізався в акулу: епічне відео

Серфер на великій швидкості врізався в акулу і звалився з дошки.

Інцидент стався в Домініканській республіці. Ролик спортсмен опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Спортсмен Алекс Сото, який професійно займається кайтсерфінгом, готувався до Панамериканських ігор 2019 року. У той час, коли чоловік ковзав по воді, тримаючись за кайт, він побачив у воді акулу. Але швидкість була занадто великою, щоб встигнути зреагувати.



В результаті серфер налетів на рибу і впав у воду. Інцидент потрапив на камеру GoPro. Інші кайтери спочатку не повірили розповіді, оскільки в цих водах ніколи раніше не зустрічали акул.

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