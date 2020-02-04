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Несподівана користь відсутності сну

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Сон - фото 1
Сон / fitbit

Депривація сну – це нестача або повна відсутність задоволення потреби уві сні. Це явище може стати причиною розладу сну, а також бути усвідомленим вибором.

Американські психологи довели, що депривація сну також може стати терапією при лікуванні депресивних станів.

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Дослідники здійснили статистичний аналіз 66 незалежних досліджень, де було вивчено вплив недосипання на депресію. Вчені шукали матеріали для аналізу за ключовими словами "депривація сну" і "депресія" в базах даних PubMed і PsycINFO. Дослідження включалося в аналізовану добірку, якщо його автори вдавалися до вивчення депривації сну як потенційної терапії депресивного стану.

Так от, в результаті виявилося, що повна або часткова відсутність сну у пацієнтів з депресією, пом'якшувала її симптоми. А це, на думку експертів доводить ефективність безсоння при такому лікуванні депресивних станів. Але водночас, здоровим людям недосипання може сильно нашкодити. Адже, як відомо, сон – це час, коли мозок відновлюється після робочого дня і відпочиває.

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Джерело: fitbit
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