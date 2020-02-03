Як мотивувати себе на заняття спортом

Щоб змінити своє життя вже сьогодні, треба правильно себе мотивувати і виконувати вправи, які будуть стимулювати тіло до активності.

Всього 15 хвилин. Починати заняття спортом дуже важко, адже кожен мотивує себе по-своєму. Але є такий термін "ейфорія бігуна", це емоційний стан, який виникає під час бігу і призводить до особливого підйому, стійкості до болю і втоми. Така ейфорія є в різних видах спорту, і вона мотивує рухатись далі. Перші заняття варто починати з коротких і простих тренувань і бігу на 15 хв.

І ще: 5 типових помилок при провітрюванні квартири взимку

Встановіть правильний темп. Заняття спортом позитивно впливають на наше життя і максимально підвищують рівень енергії і сил. Під час бігу не треба думати про неприємності на роботі, сварки або домашній побут, нехай все відійде на другий план.

Розвивайте звички. Наш мозок ненавидить шантаж, тому ви маєте точно розуміти, чому варто бігати кожен день о 06.00. Ви обов'язково маєте вибрати конкретну мету для мотивації. Якщо після пробудження у вас немає бажання йти на пробіжку або в спортзал, тоді займайтеся спортом вечорами.

Читайте також: 6 ознак того, що ви вживаєте надто багато солі