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Як мотивувати себе на заняття спортом

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Тренування - фото 1
Тренування / stoneforest

Щоб змінити своє життя вже сьогодні, треба правильно себе мотивувати і виконувати вправи, які будуть стимулювати тіло до активності.

Всього 15 хвилин. Починати заняття спортом дуже важко, адже кожен мотивує себе по-своєму. Але є такий термін "ейфорія бігуна", це емоційний стан, який виникає під час бігу і призводить до особливого підйому, стійкості до болю і втоми. Така ейфорія є в різних видах спорту, і вона мотивує рухатись далі. Перші заняття варто починати з коротких і простих тренувань і бігу на 15 хв.

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Встановіть правильний темп. Заняття спортом позитивно впливають на наше життя і максимально підвищують рівень енергії і сил. Під час бігу не треба думати про неприємності на роботі, сварки або домашній побут, нехай все відійде на другий план.

Розвивайте звички. Наш мозок ненавидить шантаж, тому ви маєте точно розуміти, чому варто бігати кожен день о 06.00. Ви обов'язково маєте вибрати конкретну мету для мотивації. Якщо після пробудження у вас немає бажання йти на пробіжку або в спортзал, тоді займайтеся спортом вечорами.

Як мотивувати себе на заняття спортом - фото 383696

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Джерело: stoneforest
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