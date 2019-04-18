Непристойні народні пісні: про секс, стосунки та весілля (18+)

Інтимне життя – головна тема для жартів серед українців. Це не дивно, адже в українському фольклорі є багато кумедних оповідок про подружні стосунки та секс. Читайте далі народні сороміцькі вірші та пісні!

В українському фольклорі є великий пласт пісень та віршів, які присвячені темі сексуальних стосунків між чоловіком та жінкою. У давні часи особливу увагу звертали на дівочу цноту перед шлюбом, тому більшість народних сороміцьких пісень про незайманість.

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Цікаво, що за традицією чоловічий орган порівнюють з овочами продовгастої форми – огірком, морквою, стручком тощо. А жіноча цнота у народних переказах порівнюється з чимось червоним – фарбою, горобиною, малиною тощо. Також в українському фольклорі часто згадується чорна вовна, яка символізує волосся довкола розкішниці.

***

"Де ви мене, люде, поведете,

Де ви мене спати покладете?" –

Поведемо до току, постелимо осоку,

Постелимо околоти,

Щоб швиденько проколоти!

***

Ой у полі грушка не трушена,

Ще ж наша дівочка не ворушена!

Хто ж тую грушечку потрусить,

Той нашу дівочку поворушить!

***

Темного лугу калина,

Доброго роду дитина,

Сім літ по ночах ходила

При собі красу носила:

Купці купували – не продала,

Хлопці просили – не дала;

Ноги шовком зв’язала,

Для свого Йвася держала!

***

Ой горілки, свату, горілки,

Да було не брати в нас дівки,

Да було не вертіти їй дірки!

А то хто хотів, той вертів,

А кому боліло – той терпів!

***

Як же ти піп, піп,

То веди мене в біб, біб,

В зелененький!

Вирви ж мені стручок

Повний пучок

Зелененьких!

Як же ти дяк, дяк,

То веди ж мене в мак, мак

Червоненький!

Вирви ж мені маківок

Повний подолок

Червоненьких!

Як же ти коваль, коваль –

То ти мене коваль, коваль,

Та й підкуй!

А як ти не зумієш

Та й не розумієш –

То й не псуй!

Ти то, дівча, ти то винна,

Ти б то дати не повинна!

Як не дати, як він просить,

Аж до Бога руки зносить!

***

***

Ти Гриць, я Маринка

В тебе яйця, в мене ринка;

Підемо собі на долинку,

Будем яйця бити об ринку.

***

– Ой, мамцю, мамцю,

До комори ведуть!

– Цить, доню,

Тобі меду дадуть!

– Ой, мамцю, козак

На мене лізе!

– Цить, доню,

Він тебе не заріже!

– Ой, мамцю, вже й ножик виймає!..

– Цить, доню, він боже думає.

***

– Що ти маєш під намистом,

Чернице-сестрице,

Чорненька, молоденька,

Чернушечко, моя душечко?

– Шию маю, отче Дмитріє,

Архієрею, владико, Митрополите!..

– А що маєш нижче шиї,

Чернице-сестрице...

– Цицю маю, отче Дмитріє...

– А що маєш нижче циці,

Чернице-сестрице...

– Пупа маю, отче Дмитріє...

– А що маєш нижче пупа,

Чернице-сестрице...

– Пекло маю, отче Дмитріє...

– Дай же мені того пекла,

Нехай всуну свого свекра,

Чернице-сестрице...

– Благословіть, отче Дмитріє,

Архієрею, владико, Митрополите!..

***

Випили пиво, викотили бочку,

Викивали, виморгали в пана свата дочку:

Положимо спати на білій кроваті!

Ми ж її не манили, сама вона хтіла

Червоного буряка до білого тіла.

***

– Е-е, чи не плачеш ти?

І матері чи не скажеш ти?

– Коли б я казала,

То я б тобі й не давала!

***

Мій плуг не оре,

Цілини не бере?!

Заліза тупиї,

Бо літа молодиї!

***

***

Заганяйте квочку в бочку,

А курчата в вершу;

– Признавайся, Марусю,

Кому давала спершу?

– Давала Хомі,

Ще буде й тобі;

Давала попові,

Давала дякові,

Давала піддячому –

І ще й по-собачому!..

***

Сорока рака носила,

Теща зятя просила:

"На тобі мірку маку –

Зроби дочці признаку!

На тобі мірку перцю –

Пригорни дочку до серця!»

***

Я у батька була,

Понеділкувала!

Дала трьом заразом,

Таки дівка була!

***

– Дівчина біла,

Де ти поцю діла?

– Дала шевцям на виправу,

Щоби ся не засмерділа!

***

Кулик чайки питає:

Чи вже, серце, світає?

Іще, серце, іще-ще,

Присунемося ближче ще:

Нехай наші пупці

Полежать у купці,

Нехай наші животи

Наберуться страмоти!

***

***

Прийшов Клочко

Під віконечко

Та й кличе..,

Підняв запаску,

Вийняв ковбаску,

Та й тиче!..

***

Пішли дівки по корови,

Натрапили на бики.

Взяли бика за табаку:

Давай, бику, молока!

***

У поповій гречці

Баран на овечці,

А кінь на кобилі,

А князь на княгині.

***

Тупу, курочки, тупу:

Чотири ніжечки в купу;

А п’ята коротша,

Од меду солодша!

***

Роди, Боже, жито

На корінь коренистий,

На колос колосистий!

Ой наша дівчина мала

Навстоячки жито жала,

Належачи хлопцям

Поцьки давала!

***

Плуг не оре,

І желізо не бере:

Тверда цілина

Материна!

Чепики криві,

Желіза тупі,

Вони молоді:

Тверда новина

Ой не моя, материна!

Дайте батога

Поганяти бугая,

Нехай пре!

Забивайте желізця,

Закладайте колісця,

Поїдемо орати,

Новини добувати,

Хто новини добуде,

Той господарем буде!

***

***

Приїхала молода, мати;

Де ми її положимо спати?

Положимо на печі – то на печі душно,

На припічку важко, а на землі блохи;

Виведемо її до комори трохи!

Що ж тут чувать?

Чорній кунці видать.

Кунко, голубко, шатайся, мотайся, не дайся!

"Як мені шататься, мотаться, не даться,

Коли мені батько велів, коли мені казала мати

Сивому голубку дати чорну кунку мотати."

***

Ведуть тура з ложа,

За ним мати Божа.

Чи тур, чи туриця,

Чи хороша молодиця?

***

Бреди, Марусенько, бреди,

Да не бійся холодної води,

А високо піднімайся,

Із сорому викупайся.

Я ж цього не боюся,

Із сорому викуплюся!

***

Цвіт калиноньку ломить,

Сон головоньку клонить,

Клонить до комороньки,

Де лежить соломонька.

Треба тому постіль слати,

Хто піде удвох спати, –

Стелемо дві подушки,

Де ляже дві душки.

Спіть, дітоньки, чутко,

Щоб третє було хутко!

***

Ой рак-неборак цівки суче,

Суха рибонька до гори скаче,

То в гору, то в долину,

То в рожу, то в калину.

***

***

Наїхали купці з Холма,

Питаються, почому вовна?

Чорна вовна

По червоному сповна,

А біла вовна

По золотому сповна.

Руно на руно клали,

Й усередині дірки шукали:

Тицю-тицю у білу вовницю,

Утрапили червону криницю.

***

Бодай тебе, да морозоньку,

Що заморозив ти да калиноньку,

Що засмутив всю родиноньку.

***

Кобила березу везла –

У Парасі курка замерзла.

Кобила пристала –

У Парасі курка розстала.

***

Піймали сотника у Насті,

Повели його кувати

До залізної гармати.

"Стійте, панове, не куйте,

Не моя вина – вдовина:

Чорну стежечку топтала,

У оконечко торкала..."

***

Ой хто ж мене за рученьку –

Тому рукавички;

А хто мене за ніженьку –

Тому черевички!

Біля мене полежить,

За пуп мене подержить –

Тому горнець меду,

Коновочка пива –

Щоб стояла жила!

А я думала, що не буду жива;

А я жива та живісінька,

Як та рожа та повнісінька!

***

Спечу тобі, Юрку,

Печену курку,

І ковбаску,

Я кварту горілки принесу –

Перебий мені чорну вовну

Да наряди, як бавовну.

***

***

Продрав котко стелю

Да впав на постелю:

Поти качався,

Поти валявся,

Поки тій Марушці

Між ніженьки вбрався!

***

Гусак гуску кличе

Крізь тин колосок тиче:

"Ой, ти, гуско моя,

Ти голубко моя,

На тобі колосок з'їсти

Пусти мене на черево злізти!"

***

Отут сухо, ой тут грязь,

Отут ляже, ой тут дасть!

Ой хочеться, хочеться

Пшеничного буханця:

Піди, серце, принеси

До буханця ковбаси.

Ой гипав, гипав, гипав,

Поки з баби кендюх випав!

***

Трохи мене рак не порачив.

Да, спасибі, дядько побачив.

Трохи мене півень не попірчив:

Уже був хвіст розтопірчив.

Трохи мене гуска не вбила,

Уже була хвіст задубила!

***

По горі, горі там горять огні.

Не огні то горять, то Маруся ходить,

Біле ложе стеле, до його говорить:

"Ложе ж моє, ложе, хто ж на тебе ляже?

Коли б же я знала, що мій милий ляже,

То б я настилала перин та кожушок,

Під головки клала м’якеньких подушок;

Коли б же я знала, що мій нелюб ляже,

То б я настилала тернини, шипшини,

Наклала б я йому й у головки каміння".

***

Ой гоц-гоцки, горщок поцки

Як станемо варить,

То й два накипить.

***

***

Ой їдь, родоньку, не бійся,

У червоні чобітки вбуйся,

Топчи вороги під ноги,

Заробила Ксеня пироги.

Згоріла малина, згоріла.

Під нею Ксеня стояла,

Шовком ноги зв’язала,

Для Івана тримала.

Дайте нам рушничків з торочками,

А ми дамо сорочку з квіточками.

***

Зажену я квочку в бочку,

А курчата в вершу –

Скажи мені, Марусенько,

Хто тебе шморгнув спершу?

Да зажену квочку в бочку

А курчата в вершу:

Признайся, Марусю,

Кому давала спершу?

***

Ї..у, ї..у, чи не плачеш ти?

І матері чи не скажеш ти?

"Коли б я казала,

То я б тобі й не давала!"

***

Наш староста, як пан, як пан:

Соломою напхан, напхан,

Очі в клоччі, ніс у ремені,

Личком підперезався

На весілля прибрався!

***

Ой ішов дощик кропнистий,

Ой уродив червчик зернистий.

Не й уміла Уляна красити,

Мусила Івана просити;

А наш Іван, молодець,

Рубав березу під корінець,

Рубав же її й не зрубав,

Гнув же її й не зігнув,

Виліз на вершок да розчахнув.

***

Сковорода тепла:

Баба рибу пекла.

В кого руда борода –

Тому риби шкода;

В кого чорний вусок –

Тому риби кусок!

***

До теми: Анекдоти про весілля: веселі жарти, які зрозуміють тільки одружені