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Анекдоти про весілля: веселі жарти, які зрозуміють тільки одружені

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Весільні жарти - фото 1
Весільні жарти

Подружнє життя – невичерпне джерело для жартів, адже весілля усе кардинально змінює. У народі склали безліч анекдотів на цю тему, а ми обрали найкращі приколи!

На початку весілля наречена була вся в білому, а до кінця весілля – вся в рожевому напівсолодкому.

***

Весілля робить чоловіка щасливим тільки в одному випадку – якщо це
весілля його дочки.

***

Вовочка запитує маму:
– Мам, а чому наречена на весіллі завжди в білому?
– Білий колір – ознака щастя, радості, чистоти, – пояснює мама.
– А ... тепер я розумію, чому наречений в чорному.

***

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***

Прикмета: щоб шлюб був міцним, нареченому необхідно хоча б раз побачити наречену до весілля без макіяжу.

***

Весілля. Ведучий оголошує:
– А тепер нехай всі одружені стануть поруч з людиною, завдяки якій їхнє життя набуло сенсу.
Бармена мало не затоптали...

***

Весілля було тихим. У ресторані був безкоштовний Wi-Fi.

***

Жарт про бійку на весіллі - фото 310345

***

Музиканти на весіллі:
– Сьогодні весілля якесь неправильне.
– ???
– Наречена не вагітна!

***

Ось відразу відчувається різниця у віці наречених. У нареченого дитячі фотки – всі чорно-білі, а в нареченої – цифрові.

***

Будь-яке весілля можна назвати щасливим. Єдина проблема – після весільної церемонії доводиться жити разом.

***

Прикол про весілля - фото 310346

***

Чоловік дивиться телевізор і вголос каже:
– Не йди туди. Ну не йди, дурню ...
Дружина запитує:
– Що дивишся?
Чоловік:
– Наше весілля ...

***

Батько 16 дітей шукає ту скотину, яка на весіллі побажала діточок, як на небі зірочок.

***

– Чи не здається тобі, милий, що після весілля чоловік розумнішає?
– Так, люба, але вже занадто пізно.

Більше приколів: Найкращі анекдоти про жінок і дівчат

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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