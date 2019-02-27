Анекдоти про весілля: веселі жарти, які зрозуміють тільки одружені

Подружнє життя – невичерпне джерело для жартів, адже весілля усе кардинально змінює. У народі склали безліч анекдотів на цю тему, а ми обрали найкращі приколи!

На початку весілля наречена була вся в білому, а до кінця весілля – вся в рожевому напівсолодкому.

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Весілля робить чоловіка щасливим тільки в одному випадку – якщо це

весілля його дочки.

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Вовочка запитує маму:

– Мам, а чому наречена на весіллі завжди в білому?

– Білий колір – ознака щастя, радості, чистоти, – пояснює мама.

– А ... тепер я розумію, чому наречений в чорному.

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Прикмета: щоб шлюб був міцним, нареченому необхідно хоча б раз побачити наречену до весілля без макіяжу.

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Весілля. Ведучий оголошує:

– А тепер нехай всі одружені стануть поруч з людиною, завдяки якій їхнє життя набуло сенсу.

Бармена мало не затоптали...

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Весілля було тихим. У ресторані був безкоштовний Wi-Fi.

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Музиканти на весіллі:

– Сьогодні весілля якесь неправильне.

– ???

– Наречена не вагітна!

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Ось відразу відчувається різниця у віці наречених. У нареченого дитячі фотки – всі чорно-білі, а в нареченої – цифрові.

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Будь-яке весілля можна назвати щасливим. Єдина проблема – після весільної церемонії доводиться жити разом.

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Чоловік дивиться телевізор і вголос каже:

– Не йди туди. Ну не йди, дурню ...

Дружина запитує:

– Що дивишся?

Чоловік:

– Наше весілля ...

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Батько 16 дітей шукає ту скотину, яка на весіллі побажала діточок, як на небі зірочок.

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– Чи не здається тобі, милий, що після весілля чоловік розумнішає?

– Так, люба, але вже занадто пізно.

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