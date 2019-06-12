Неприродно: Брітні Спірс розхвилювала фанатів новим відео

Популярна американська співачка Брітні Спірс знову опинилась у центрі обговорювань мережі. Фанатів занепокоїв вигляд та поведінка зірки, яка нещодавно проходила курс лікування.

37-річна американська поп-зірка Брітні Спірс повернулась до життя у соцмережах та знову почала активно ділитись своїми буднями в Instagram, де у неї понад 21 мільйон підписників. Відомо, що недавно виконавиця лежала у психлікарні, оскільки дуже перейнялась хворобою свого батька. Однак зараз Брітні знову займається тим, чим і раніше. Хоча фанати все ще переймаються через її стан.

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Новою причиною для занепокоєння стало недавнє відео із зіркою, на якому вона показує традиційну дівочу проблему: коли підстриглась, зробила макіяж і не знаєш чим зайнятись. У коментарі вона додала, що саме час для шопінгу. Але зовнішній вигляд співачки та манера розмови змусили прихильників не сміятись, а залишати стурбовані коментарі, натякаючи на те, що Брітні поводитися неприродно та виглядає не дуже добре.

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