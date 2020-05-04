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Джіджі Хадід здивувала рецептом пасти з горілкою

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Рецепт пасти від Джіджі Хадід - фото 1
Рецепт пасти від Джіджі Хадід / instagram.com/gigihadid

Популярна модель Джіджі Хадід не припиняє дивувати шанувальників. Дівчина знає, як весело проводити карантин, тож тішить фанатів кадрами своїх буднів. Нещодавно вона поділилась рецептом італійської пасти з секретним інгредієнтом – горілкою.

Одна із найпопулярніших моделей світу Джіджі Хадід здивувала прихильників не лише новинами про власну вагітність, а й своїми кулінарними уміннями. Красуня насолоджується самоізоляцію в колі родини і періодично ділиться рецептами смаколиків на своєму профілі в соцмережі Instagram. А недавній рецепт італійської пасти справді вразив користувачів. Річ у тому, що родзинкою страви виявилась горілка.

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Рецепт італійської пасти від Джіджі Хадід

Інгредієнти (на 2 порції):

  • Паста
  • Базилік
  • Сіль і перець (за смаком)
  • Вершкове масло (1 столова ложка)
  • Горілка (1 столова ложка)
  • Пармезан (половина склянки)
  • Червоний перець у пластівцях (1 чайна ложка)
  • Жирні вершки (половина склянки)
  • Томатна паста (половина склянки)
  • Часник (1 зубчик)
  • Цибуля (1 штучка)
  • Оливкова олія (50 мл)
Джіджі Хадід здивувала рецептом пасти з горілкою - фото 401903

Як приготувати:

  • Дрібно нарізати часник і цибулю
  • Обсмажити їх на оливкові олії на великій сковороді
  • Додати томатну пасту і тушкувати близько 10 хвилин
  • Додати горілку і тушкувати ще 7 хвилин
  • Додати вершки і спеції, готувати, помішуючи, щоб соус став густим
  • Зварити пасту, але не зливати всю воду, а залишити 50 мл
  • Додати пасту з водою у соус, додати масло і добре розмішати
  • Посипати пармезаном і базиліком готову страву
Джіджі Хадід здивувала рецептом пасти з горілкою - фото 401904

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Джерело: cosmo.com.ua
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