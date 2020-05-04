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Джіджі Хадід здивувала рецептом пасти з горілкою
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Популярна модель Джіджі Хадід не припиняє дивувати шанувальників. Дівчина знає, як весело проводити карантин, тож тішить фанатів кадрами своїх буднів. Нещодавно вона поділилась рецептом італійської пасти з секретним інгредієнтом – горілкою.
Одна із найпопулярніших моделей світу Джіджі Хадід здивувала прихильників не лише новинами про власну вагітність, а й своїми кулінарними уміннями. Красуня насолоджується самоізоляцію в колі родини і періодично ділиться рецептами смаколиків на своєму профілі в соцмережі Instagram. А недавній рецепт італійської пасти справді вразив користувачів. Річ у тому, що родзинкою страви виявилась горілка.
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Рецепт італійської пасти від Джіджі Хадід
Інгредієнти (на 2 порції):
- Паста
- Базилік
- Сіль і перець (за смаком)
- Вершкове масло (1 столова ложка)
- Горілка (1 столова ложка)
- Пармезан (половина склянки)
- Червоний перець у пластівцях (1 чайна ложка)
- Жирні вершки (половина склянки)
- Томатна паста (половина склянки)
- Часник (1 зубчик)
- Цибуля (1 штучка)
- Оливкова олія (50 мл)
Як приготувати:
- Дрібно нарізати часник і цибулю
- Обсмажити їх на оливкові олії на великій сковороді
- Додати томатну пасту і тушкувати близько 10 хвилин
- Додати горілку і тушкувати ще 7 хвилин
- Додати вершки і спеції, готувати, помішуючи, щоб соус став густим
- Зварити пасту, але не зливати всю воду, а залишити 50 мл
- Додати пасту з водою у соус, додати масло і добре розмішати
- Посипати пармезаном і базиліком готову страву
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