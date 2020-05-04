Джіджі Хадід здивувала рецептом пасти з горілкою

Популярна модель Джіджі Хадід не припиняє дивувати шанувальників. Дівчина знає, як весело проводити карантин, тож тішить фанатів кадрами своїх буднів. Нещодавно вона поділилась рецептом італійської пасти з секретним інгредієнтом – горілкою.

Одна із найпопулярніших моделей світу Джіджі Хадід здивувала прихильників не лише новинами про власну вагітність, а й своїми кулінарними уміннями. Красуня насолоджується самоізоляцію в колі родини і періодично ділиться рецептами смаколиків на своєму профілі в соцмережі Instagram. А недавній рецепт італійської пасти справді вразив користувачів. Річ у тому, що родзинкою страви виявилась горілка.

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Рецепт італійської пасти від Джіджі Хадід

Інгредієнти (на 2 порції):

Паста

Базилік

Сіль і перець (за смаком)

Вершкове масло (1 столова ложка)

Горілка (1 столова ложка)

Пармезан (половина склянки)

Червоний перець у пластівцях (1 чайна ложка)

Жирні вершки (половина склянки)

Томатна паста (половина склянки)

Часник (1 зубчик)

Цибуля (1 штучка)

Оливкова олія (50 мл)

Як приготувати:

Дрібно нарізати часник і цибулю

Обсмажити їх на оливкові олії на великій сковороді

Додати томатну пасту і тушкувати близько 10 хвилин

Додати горілку і тушкувати ще 7 хвилин

Додати вершки і спеції, готувати, помішуючи, щоб соус став густим

Зварити пасту, але не зливати всю воду, а залишити 50 мл

Додати пасту з водою у соус, додати масло і добре розмішати

Посипати пармезаном і базиліком готову страву

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