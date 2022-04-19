alyona alyona поїхала з України: як зірка пояснила це рішення

Співачка alyona alyona активно допомагала українським бійцям від початку війни і зараз їй довелось прийняти складне рішення, щоб і надалі підтримувати українців та ЗСУ. Для цього реперка вирішила поки поїхати з України.

Зірка українського репу alyona alyona з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів усіляко допомагала українцям. Але зараз вона вирішила поїхати в країни. Про це виконавиця розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

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Я їду в Європу. Це було складне для мене рішення. Але останні події дуже підштовхнули. Більше не можу просити допомагати тут людей фінансово. Частіше просять в нас і все менше допомагають нам. А так хочеться закривати всі запити. І рука не підіймається приймати від людей останню копійку на хліб. Більше не можу читати ваші прохання про допомогу і не допомагати, бо просто нічим і ніяк. Всі мої статті доходів закриті. Все, що можна, роздала ще в березні, – почала alyona alyona.

Вона пояснила, що хоче й надалі допомагати з амуніцією воїнам, тому відновить концерти в Європі.

Більше не можу засинати з почуттям, що роблю недостатньо. Я хочу платити податки, хочу донатити, хочу побачити всіх журналістів і сказати їм особисто "дякую за все, але війна ще не закінчилася: нам треба ваша увага і допомога", хочу вийти разом з людьми на площі, хочу побачити дітей з різних міст України і обійняти їх, хочу сказати зі сцени "Україна переможе!". Я хочу робити більше і тепер буду робити більше. Хто з вас закордоном – пишіть, де ви є. Якщо я буду в вашому місті – ми обов'язково зустрінемося! – наголосила виконавиця.

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