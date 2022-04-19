Рідна мати моя: Злата Огнєвіч розчулила виконанням "Пісні про рушник"

Популярна співачка Злата Огнєвіч випустила емоційне відео з виконанням знаменитої "Пісні про рушник". Зірка закликала щодня думати про перемогу та вірити у те, що зовсім скоро Україна знову стане вільною від окупантів.

Співачка Злата Огнєвіч з перших днів війни активно висвітлює ситуацію в країні та намагається підтримувати українців. Цього разу виконавиця поділилась у своєму профілі в інстаграмі роликом, на якому співає "Пісню про рушник". За короткий час допис переглянули понад 30 тисяч разів.

І ще: alyona alyona поїхала з України: як зірка пояснила це рішення

Я вірю в силу думки. А коли ця думка спільна в мільйонів людей – вона набуває великої енергії і втілюється в реальність. Закликаю щодня думати про Перемогу! Посилати силу нашим захисникам, звертатися до предків і Сили нашого роду з проханням допомогти, захистити. Наша рідна земля нам допоможе, в Україні чимало місць сили, і багато хто про це знає. Відчуйте! Єднаймося! Віримо! Сила поколінь врятує Україну!, – відзначила Злата у коментарі.

Читайте також: Джамала та Kalush Orchestra разом заспівали "Стефанію" – відео