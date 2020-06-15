Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Нейромережу навчили перетворювати розмиті обличчя на фото в чіткі портрети

  • 18
Нейромережу навчили перетворювати розмиті обличчя на фото в чіткі портрети - фото 1

Вчені Університету Дюка розробили штучний інтелект, здатний поліпшити якість знімків більше, ніж у 60 разів. Наприклад, з розмитого зображення обличчя людини можна отримати досить чіткий портрет.

Всього за кілька секунд нейромережа може перетворити знімок розміром 16x16 у фото 1024x1024, додавши більше як мільйон пікселів. Система в силах відновити тонкі риси обличчя і малопомітні деталі, такі як пори, зморшки, щетину або вії.

І ще: Створено сайт, на якому ви можете допомогти марсоходам NASA краще орієнтуватися на планеті

Нейромережу навчили перетворювати розмиті обличчя на фото в чіткі портрети - фото 410176

Глава дослідницької команди Сінтія Рудін пояснює, що це велике досягнення, оскільки попередні нейромережі могли покращити зображення не більше ніж у 8 разів.

Попри чіткість одержуваних зображень, вчені не рекомендують використовувати свою розробку для ідентифікації людей. За їхніми словами, отримані знімки не є на 100% достовірними. Хоча для доказу ефективності технології вчені і вибрали портрети, її можна використовувати для будь-яких знімків, аж до зображень з супутників.

Нейромережу навчили перетворювати розмиті обличчя на фото в чіткі портрети - фото 410177

Читайте також: Ентузіаст знайшов спосіб обійти рекламу на YouTube: спробуйте і ви

Джерело: techxplore
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 222
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 15:20
  • 373
Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей
  • Вчора, 21:45
  • 138
Загрузка...
Новини