Нейромережу навчили перетворювати розмиті обличчя на фото в чіткі портрети

Вчені Університету Дюка розробили штучний інтелект, здатний поліпшити якість знімків більше, ніж у 60 разів. Наприклад, з розмитого зображення обличчя людини можна отримати досить чіткий портрет.

Всього за кілька секунд нейромережа може перетворити знімок розміром 16x16 у фото 1024x1024, додавши більше як мільйон пікселів. Система в силах відновити тонкі риси обличчя і малопомітні деталі, такі як пори, зморшки, щетину або вії.

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Глава дослідницької команди Сінтія Рудін пояснює, що це велике досягнення, оскільки попередні нейромережі могли покращити зображення не більше ніж у 8 разів.

Попри чіткість одержуваних зображень, вчені не рекомендують використовувати свою розробку для ідентифікації людей. За їхніми словами, отримані знімки не є на 100% достовірними. Хоча для доказу ефективності технології вчені і вибрали портрети, її можна використовувати для будь-яких знімків, аж до зображень з супутників.

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