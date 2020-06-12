Ентузіаст знайшов спосіб обійти рекламу на YouTube: спробуйте і ви

Численні комерційні вставки при перегляді роликів на YouTube не з чуток знайомі багатьом користувачам популярного відеохостингу. Щоб позбутися від дратівного контенту, часом доводиться "обважувати" браузер різними розширеннями. Але ми знаємо, як позбутися реклами без цього.

Одному із форумчан Reddit вдалося знайти значно простіший спосіб повністю позбутися "рекламних пауз", не використовуючи всілякі розширення.

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Користувач під псевдонімом u/unicorn4sale опублікував пост, в якому порадив додавати крапку після ".com" в URL будь-якого відеоролика на YouTube.

Метод виявився дієвим: як з'ясувалося, зміна адреси "ламає" сторінку таким чином, що більшість (або навіть всі) рекламних оголошень просто не можуть завантажитися. Примітно, що спосіб працює як на ПК, так і на смартфонах – в останньому випадку необхідно використовувати браузер, а не мобільний додаток.

У коментарях до публікації деякі користувачі відзначили, що їм вдалося за тією ж методикою обійти рекламні вставки і на інших ресурсах. Проте автор лайфхака попросив читачів не зловживати представленою можливістю, і поважати власників YouTube-каналів, які в результаті "злому" сторінки позбавляються прибутків від публікації свого контенту.

Майже, як з Картою Мародерів у Гаррі Поттері. Головне – користуватися з розумом ;)

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