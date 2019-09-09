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Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри

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Дівчина покинула все і перебралась в Ісландію - фото 1
Дівчина покинула все і перебралась в Ісландію / instagram.com/lesleybruegger

Талановита фотограф покинула все, щоб переїхати до Ісландії, а все через ці фантастичні скандинавські пейзажі. Якщо ви все ще вагаєтесь, то ці знімки точно вас переконають!

Знайомтесь, Леслі Брюггер (Lesley Brügger) – фотограф зі Швейцарії, яка перевернула своє життя з ніг на голову. Вона зізнається, що майже не помічала красу природи та пейзажів рідної країни, але завжди знала, що одного разу переїде кудись. Особливо їй подобались північні країни, а Ісландія була у списку "відвідати колись". Якось їй з хлопцем випала нагода нарешті втілити цю мрію в реальність, тож вони на місяць відправились у зовсім іншу країну.

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"Ми одразу ж полюбили сірі та примхливі пейзажі. Як тільки ми повернулись додому, то продали всі речі, покинули роботу та переїхали до Ісландії. Захоплена деталями та мінімалізмом, я проводжу більшу частину мого вільного часу з фотоапаратом та знімаю атмосферні пейзажі Ісландії", – ділиться Леслі. І справді, її роботи також надихають на мандри.

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Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353505

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Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353507

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353508

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353509

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Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353511

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353512

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353513

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353514

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353515

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353516

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353517

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353518

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353519

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353520

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353521

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353522

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353523

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353524

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353525

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353526

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353527

Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри - фото 353528

Джерело фото: instagram.com/lesleybruegger

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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