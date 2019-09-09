Неймовірні фото Ісландії, які надихають на мандри

Талановита фотограф покинула все, щоб переїхати до Ісландії, а все через ці фантастичні скандинавські пейзажі. Якщо ви все ще вагаєтесь, то ці знімки точно вас переконають!

Знайомтесь, Леслі Брюггер (Lesley Brügger) – фотограф зі Швейцарії, яка перевернула своє життя з ніг на голову. Вона зізнається, що майже не помічала красу природи та пейзажів рідної країни, але завжди знала, що одного разу переїде кудись. Особливо їй подобались північні країни, а Ісландія була у списку "відвідати колись". Якось їй з хлопцем випала нагода нарешті втілити цю мрію в реальність, тож вони на місяць відправились у зовсім іншу країну.

І ще: Названо найкращі країни для екотуризму

"Ми одразу ж полюбили сірі та примхливі пейзажі. Як тільки ми повернулись додому, то продали всі речі, покинули роботу та переїхали до Ісландії. Захоплена деталями та мінімалізмом, я проводжу більшу частину мого вільного часу з фотоапаратом та знімаю атмосферні пейзажі Ісландії", – ділиться Леслі. І справді, її роботи також надихають на мандри.

Джерело фото: instagram.com/lesleybruegger

Читайте також: У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото