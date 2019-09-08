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У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото

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Як виглядає будинок із контейнерів - фото 1
Як виглядає будинок із контейнерів / mariliapellegrini.com

Вантажні контейнери можна використовувати по-різному, і архітектори це довели, зробивши із них сучасний і стильний будинок. Мало хто б відмовився від такого помешкання.

Студія Marilia Pellegrini Arquitetura реалізувала незвичайний проєкт Container House (Дім з контейнерів) у Сан-Паулу в Бразилії, і це виглядає краще, аніж можна собі уявити. Архітектори перетворили два 40-футові вантажні контейнери в ефектний дім на 60 квадратних метрів. До того ж, білосніжне помешкання зайняло зовсім небагато часу.

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У домі є кухня, вітальня, спальна та ванна, які також виконані у білому кольорі з мінімалістичним дизайном. Світлий та вільний простір доповнює мармур та сучасні технології, а приємною родзинкою є невеличкий внутрішній двір.

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У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353345

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У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353347

У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353348

У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353349

У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353350

У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353351

У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353352

У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353353

У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353354

У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353355

У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353356

У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353357

У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353358

У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353359

У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353360

У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото - фото 353361

Джерело фото: mariliapellegrini.com

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Джерело: hqroom
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