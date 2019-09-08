У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото

Вантажні контейнери можна використовувати по-різному, і архітектори це довели, зробивши із них сучасний і стильний будинок. Мало хто б відмовився від такого помешкання.

Студія Marilia Pellegrini Arquitetura реалізувала незвичайний проєкт Container House (Дім з контейнерів) у Сан-Паулу в Бразилії, і це виглядає краще, аніж можна собі уявити. Архітектори перетворили два 40-футові вантажні контейнери в ефектний дім на 60 квадратних метрів. До того ж, білосніжне помешкання зайняло зовсім небагато часу.

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У домі є кухня, вітальня, спальна та ванна, які також виконані у білому кольорі з мінімалістичним дизайном. Світлий та вільний простір доповнює мармур та сучасні технології, а приємною родзинкою є невеличкий внутрішній двір.

Джерело фото: mariliapellegrini.com

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