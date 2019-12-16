Ford відремонтує пів мільйона пікапів Super Duty за допомогою фольги

У Ford заявили, що килимове покриття у пікапах Super Duty легко займається – достатньо усього однієї іскри. Компанії відомо щонайменше про один випадок займання автомобіля через виявлений дефект. У результаті компанія відкликає пів мільйона автомобілів.

Кампанія відкликання торкнеться пікапів, проданих у період з 8 жовтня 2015 року по 29 жовтня 2019. Мова йде про 490 574 примірників у США, 56 112 у Канаді і 852 у Мексиці.

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З'ясувалося, що при спрацьовуванні переднатягувача ременя безпеки переднього пасажирського крісла можуть виникнути іскри. Це загрожує спалахом килимового покриття у салоні автомобіля.

У Ford Super Duty виявили уразливість

Вирішити проблему можна за допомогою фольги, якою рекомендується ізолювати від іскор небезпечну зону в області центральної стійки.

Кілька років тому цю ж модель відкликали через помилку на виробництві. Тоді повідомлялося, що на вісім тисяч пікапів на заводі забули встановити металевий хомут паливного бака. Це загрожувало ушкодженням паливного бака, витоком і займанням.

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