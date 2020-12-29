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Небезпека новорічних феєрверків: що потрібно знати про піротехніку

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В останні роки новорічна канонада салютів уже не така популярна - фото 1
В останні роки новорічна канонада салютів уже не така популярна / fireman

Новорічні свята в Україні розпочинаються, тому варто застерегти щодо використання феєрверків, щоб не було постраждалих від вибухів петард.

Загалом використання піротехніки небажане, адже не лише небезпечне фізичними травмами, але й психологічними. Вибухи лякають тварин, які можуть втекти від своїх власників. Також такі різкі звуки та шум негативно впливають на людей, які мають постравматичний синдром, ветеранів АТО, вагітних жінок, людей з хворим серцем та людей з психічними розладами.

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Найчастіше в результаті нещасних випадків, пов'язаних із запусками феєрверків, петард, ракет, салютів відбуваються:

  • опіки очей, аж до втрати зору;
  • опіки й інші пошкодження кистей;
  • рвані рани;
  • отруєння продуктами горіння.

В останні роки новорічна канонада салютів уже не така популярна. Однак, попри заборони, багато українців не розлюбили пошуміти, хоча б у новорічну ніч.

Крім того, петарди можуть завдати шкоди органам слуху і навіть нервовій системі. При спрацьовуванні заряду хлопавок може вийти настільки гучний звук, що може:

  • пошкодити барабанні перетинки;
  • викликати розлад нервової системи;
  • викликати безсоння;
  • ввести у стан стресу;
  • спровокувати напад тахікардії, навіть серцевий напад.

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Джерело: fireman
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