Небанальна Туреччина: оренда авто, відпочинок в Памуккале та на Егейському морі

Туреччина настільки велика, що не вистачить і цілого життя, аби її вивчити. Ми мали дещо скромнішу мету, але для її реалізації довелося добряче так попітніти. Розповідаю, як орендувати автомобіль в Туреччині, самостійно поїхати в Памуккале, а також відпочити на узбережжі Егейського моря!

Наша подорож не обмежувалась одним лише Стамбулом, хоча там можна було і ґрунтовно так засісти. Ми ж вирішили дещо ускладнити собі життя та пригадати ті часи, коли в рамках однієї відпустки відвідували по 3-4 міста. Для цього ми склали додатковий маршрут у межах Туреччини.

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Під час складання маршруту ми виявили, що квитки на внутрішні рейси по Туреччині шалено дешеві. Коливаються вони в межах 400-1000 гривень в одну сторону. І це остаточно переконало нас, що слід летіти далі.

Маршрут зі Стамбулу

Стамбул – Денізлі – Кушадаси – Ізмір – Чешме – Ізмір – Стамбул

Стамбул – Денізлі. Це був наш перший внутрішній авіапереліт. Скористалися ми послугами тієї ж компанії Pegasus, адже в неї був зручний вечірній рейс на 20:30. Це дозволило нам ще цілий день прогулюватися Стамбулом. Перед польотом ми зайнялись пошуком помешкання. І це був той іще квест. На Booking не було жодного помешкання, а от на AirBNB була однісінька квартира. І ми, звичайно ж, забронювали її.

Аеропорт у Денізлі розташований за містом, але в турків традиційно усе продумано. Під рейси є шатлбаси, які везуть тебе в місто. Ми ним і скористались. Оплата за проїзд – 25 лір. Можна розрахуватися як готівкою, так і карткою, що дуже зручно. Автобус довіз нас до автостанції. Звідти ми й ішли до нашого помешкання.

Денізлі розташований за 18 кілометрів від Памуккале

Коротко про квартиру. Вона відверто така собі. Але зустрічати схід сонця на її величезній терасі – одне задоволення. Та й винайняли це помешкання ми лише для того, аби заночувати там, тож не надто сумували через пропалені дирки у килимі та не надто чистий санвузол. Але я повинен був вас попередити. Раптом що.

Нагадую, що ви можете скористатися цим лінком при реєстрації на сервісі AirBNB. Вона дозволить отримати суттєву знижку на перше бронювання. Подорожуйте й економте гроші з нами ;)

А тепер ми підходимо до солоденького – оренди автомобіля в Туреччині. Це був той іще квест, який у результаті ми посилили.

Як орендувати авто у Туреччині

Почну з того, що ми зайшли на сервіс Rentalcars, аби ознайомитися з ринком і компаніями, які пропонують свої послуги у цій сонячній країні. І, здавалося б, усе дуже просто: бери і бронюй. Але ж ні, бо ми вирішили ускладнити собі завдання. Вам я такого не рекомендую, бо це дороге задоволення. Ми вирішили взяти авто в одному місті, а віддати його – в іншому. Така опція є не у всіх компаній. Та й обійдеться вона вам у чималу копієчку.

Забронювати авто у Туреччині – той іще квест

Почали ми з компанії Enterprise.com. Тут ми знайшли собі ідеальне авто і вже були готові бронювати його, але тоді ми ще не знали, що це ще та головоломка. Виявляється, ця компанія при реєстрації потребує введення турецького номера, аби на нього прийшла СМС-ка з кодом підтвердження. Ми, ясна річ, користувалися роумінгом, тож ні про який турецький номер і мови бути не могло. Але хочеш кататися – мус і СІМку купувати.

Існує у турків така чисто туристична СІМ-карта за 60 лір. Принаймні про неї розказують в мережі. Так от її ТУПО ніде нема. Або вона є, але вам її не продадуть. Натомість будуть парити варіанти за 180 лір онлі. І ще очі турки закочуватимуть, коли ви будете їм розказувати, що є ж картка для туристів. Ми трохи пообурювалися і здалися. Купили картку в Turk Telekom за 140 лір з 25 ГБ інтернету на борту.

Хвала небесам. Ми вже маємо турецький номер, і готові реєструватися. Отже, реєструємось ми на тому сайті, вводимо код з СМС. Ура! Усе вдалося. Вибираємо тепер машину і тут рідкісне ЗАПАДЛО: "Авто буде доступне через 24 години". Курва, от такого ми не очікували. Щоб ви розуміли, авто потрібне було на завтрашній ранок, а на момент реєстрації була 15 година дня. Але хто ж знав, що машину тобі лиш через добу дадуть? У нас знову піднявся градус злості та трохи упав настрій, бо ті турки геть наламали нам плани.

Авто буде доступне через 24 години з моменту бронювання

Не довго ми думали і вирішили забити на ті всі турецькі компанії та вибрати щось відоме та європейське. Так ми й зайшли на сайт "авісу" і щось собі та й забронювали. На пошту прийшло підтвердження. Даних кредитної картки не просили, тож ми подумали, що то якась дурня і вирішили по прильоту завітати в офіс компанії та розібратися з тим усім наживо.

AVIS у Денізлі – узагалі окрема історія. Тут тобі ввічливо усміхатимуться, бо твої знання англійської – це добре. А от їхні – не дуже. Ми хвилин 15 пояснювали, що хочемо взяти авто у них, а повернути його в Ізмірі. На щастя, якось ми порозумілися. Що ж по цінах?

425 ліри на день

800 лір за повернення авто в іншому місті

1000 лір завдатку, який повертається після здачі авто

Але ми просто не могли зупинитися, влаштувавши собі новий квест. Наступного дня ми мали повернути авто, але вирішили продовжити його оренду. І тоді виявилось, що AVIS в Денізлі – франшиза. І що то треба домовлятися безпосередньо з людьми, в яких ми брали авто. Нам знадобилось 10 хвилин телефонних розмов у режимі конференції, адже на дроті був чувак з компанії та його друг, який володіє англійською, аби дійти згоди. Хвала небесам 2.0.

Наполегливо рекомендую відфотографувати всі-всі недоліки на авто, аби потім з вас не здерли гроші за пошкодження, яке вже було. Нам пощастило і ми просто віддали машину, а через кілька днів на картку повернулася сума завдатку. До слова, у деяких компаніях картка має бути іменною, а її дані збігатися з ім'ям і прізвищем того, хто бере машину. Це теж слід урахувати при плануванні!

Без навігатора їхати просто немає сенсу, тож завантажте карти заздалегідь

Ну що ж, ми сіли в авто та вирушили назустріч новим пригодам. І почали ми з Памуккале.

Відпочинок у Памуккале

Ясна річ, що ви зараз скажете, що Памуккале – надзвичайно банальна атракція. І я б з вами погодився, але не буду, адже там зловив справжній кайф і зміг добряче так розслабитися після шалених днів у Стамбулі. Головне – не забути прихопити з собою плавки.

Вхід коштує 80 лір або ж 100, якщо ви ще хочете відвідати розвалини біля Денізлі. Ми взяли другий варіант, але вам не рекомендую цього робити. Така собі затія.

Що робити в Памуккале? Фотографуватися, звичайно ж. Але цьому процесу я рекомендую приділяти не надто багато часу. Краще полежте у басейнах, наповнених мінералами. Це неабиякий кайф. А після холодної ванни переходьте до термального джерела. Ой, як згадаю, то аж хочеться ще.

Бажано приїжджати зранку, коли ще не так багато туристів

Завдяки тому, що все навколо біле – засмагнути можна за лічені години. Нам якось навіть вдалося згоріти на сонці. Воно й не дивно, адже за бортом у той день було 35 градусів.

В Памуккале можна відпочивати хоч цілий день

Зверху на вас очікує античне місто, тож присвятити Памуккале можна точно половину дня, якщо не більше. А ще з вершини можна злетіти на параплані. Ми не пробували, тож ціну сказати, на жаль, не можу.

Почілили добряче, а тепер пора вирушати до наступної нашої точки. Ми вирішили поїхати у Кушадаси. Дорога туди зайняла у нас досить багато часу. Але вона не виснажлива, адже покриття в Туреччині – ідеальне. На трасі водії їздять акуратно, тож можна не надто переживати. Чого не скажеш про манеру їзди у місті. Тут турки доволі хаотичні. Кілька разів нас підрізали, тож будьте надзвичайно пильними при поїздках у містах.

У Кушадаси ми встигли на захід сонця. Ми і покупалися у морі, і зробили кілька крутих фото. До слова, під час створення цього кадру мене хвилею залило з ніг до голови.

Пляж в Кушадаси кам'янистий, а море – грізне

Покупалися – пора їхати на ночівлю. З Кушадаси до Ізміру майже 100 кілометрів шляху, тож ми не надто поспішаючи відправилися до нашого готелю. Його ми забронювали на Booking. Для нас важливою була наявність стоянки для авто, тож вибір суттєво звузився. Заселилися ми в Hotel Baylan Yenişehir. Хороший бюджетний варіант зі сніданками.

Подорож автомобілем цінна тим, що можна зупинитися будь-де та глянути на красу навколо

Відпочинок на Егейському морі

Наступний день ми вирішили провести на морі. Для цього ми вибралися до Чешме – красивого курортного містечка на березі Егейського моря. Від Ізміру їхати близько 90 кілометрів, тож вибралися ми з самого ранку. Чешме крутий тим, що тут є величезний абсолютно безкоштовний громадський пляж. На ньому здебільшого відпочивають місцеві, які привозять з собою пляжні парасольки та розкладні крісла, аби відпочивати тут цілий день. Ми ж обрали для повного релаксу пляж Джульєтта, розташований на території готелю "Ромео". Романтика, не?

Вхід тут 100 лір з людини. Але воно того варте. По-перше, частина моря біля пляжу заповнена лише відвідувачами, тож не складається враження, що ти відпочиваєш у "жаб'ятнику". По-друге, тут просто круто відпочивати з компанією, попиваючи пиво та насолоджуючись гарячим турецьким сонцем.

І саме тут я проплив свій перший метр у житті. Так, я так сильно люблю море, але до цього дня моїм максимумом було зайти у воду по шию і вийти геть, поки хвилі не накрили з головою.

Ввечері ми вибрались у саме містечко і дуже пошкодували, що не заїхали в нього раніше. Тут надзвичайно затишно та гарно. Складається таке враження, що ти не в Туреччині, а десь загубився між маленьких вуличок в Італії. Вийшли ми до замку у Чешме, а звідти спустились до набережної, аби насолодитися заходом сонця у цьому крутому та чарівному місці.

Захід сонця в Чешме

Перед польотом потрібно було заправитися кавою в Ізмірі

Наш останній день відпустки передбачав відразу два перельоти. Спочатку нам слід було полетіти з Ізміру в Стамбул, а зі Стамбулу уже повернутися до Львова. Дістатися до аеропорту в Ізмірі можна на поїзді. Це обійдеться у 13 лір. Сама ж дорога займе хвилин 30 максимум, що дуже круто, адже на шатлі їхати близько години. На щастя, обійшлося без затримок рейсу та запізнень на літак. А подорож залишила стільки емоцій, що я однозначно готовий повертатися в Туреччину знову. Але цього разу зі Стамбулу полечу в Каппадокію або до озера Ван. Принаймні такими є мої плани на 2021 рік ;)

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