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Не зраджують бренду: аналітики назвали найбільш відданих водіїв
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Аналітичне агентство J.D. Power вивчило лояльність покупців автомобільних брендів, представлених на ринку США. На основі відгуків, зібраних у період з червня 2019 по травень 2020 року, був складений рейтинг компаній з найбільш відданими клієнтами.
Лідером за цим показником серед преміальних марок, як і торік, виявився Lexus. Першим серед масових брендів став Subaru.
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Звіт аналітиків свідчить про те, що власники автомобілів Lexus більше віддані бренду, ніж інші: майже половина клієнтів (48 відсотків) вибрали б автомобіль цієї японської марки знову.
У топ-5 преміальних брендів з найбільш лояльними клієнтами потрапили Mercedes-Benz (47,8 відсотка), BMW (45,1 відсотка), Porsche (44,9 відсотка) і Audi (43,4 відсотка).
У масовому сегменті місця розподілилися так: на першому рядку Subaru з результатом 60,5 відсотка, слідом з мінімальним відставанням Toyota (60,3 відсотка), а замикає трійку Honda (58,7 відсотка). У п'ятірку також потрапили RAM (57,3 відсотка) і Ford (54,3 відсотка).
Найнижчі результати у брендів, що входять у концерн FCA: це Fiat, на користь якого висловилися лише 10,4 відсотка власників, Chrysler (14,1 відсотка) і Dodge (17,8 відсотка).
За словами представника J.D. Power Тайсона Джоміні, існують кілька факторів, які впливають на лояльність до бренду – від нового досвіду до відчуттів від водіння. У першій половині 2020 року багато автовиробників запропонували нові фінансові програми допомоги та запустили акції підтримки клієнтів під час пандемії коронавірусу, що також вплинуло на показники відданості і довіри власників.
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