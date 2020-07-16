Чудова інвестиція: названо автомобілі, які мають всі шанси стати колекційними

Ці автомобілі з часом можна буде вигідно продати

Американська страхова компанія Hagerty, що спеціалізується на автомобільній екзотиці, склала список нових транспортних засобів, які, по-перше, приємні в управлінні, а по-друге, мають всі шанси стати колекційною річчю. У рейтинг потрапили п'ять автомобілів і один мотоцикл, – супербайк Honda.

Перше місце в списку Hagerty's 2020 Hot List посів Shelby Mustang GT500. Маслкар з компресорним V8 5.2 потужністю 770 кінських сил і 847 Нм крутного моменту має звання найпотужнішого "Мустанга" в історії і, як вважають страховики, "кращого за нього вже не буде".

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Поруч з ним розмістився Chevrolet Corvette Stingray восьмого покоління, який не тільки радикально змінив зовнішність, але і компонування – суперкар уперше став середньомоторним.

Слідом за двома культовими "американцями" розташувався шведський гібрид Polestar 1. Автомобіль оснащений дволітровою "четвіркою", забезпеченою турбонагнітачем і компресором, плюс двома електромоторами, які в сумі видають 600 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту. Втім, фахівці Hagerty впевнені, що залучати колекціонерів буде не так потужність, як незвичайна зовнішність "одинички".

Останні два автомобілі – це пікап Jeep Gladiator Rubicon і "заряджений" седан Cadillac CT6-V. Перший виділяється своїми позашляховими здібностями, другий – твін-турбо двигуном V8 Blackwing об'ємом 4,2 літра. Новий агрегат не знайшов застосування всередині General Motors, тому тепер його використовуватиме італійська компанія Manifattura Automobili Torino, яка, до слова, випускає "відроджений" Stratos.

На останній сходинці рейтингу розмістився Honda CBR1000RR-R Fireblade SP. Мотоцикл конструктивно близький до RC213V-S, дорожньої версії супербайка для чемпіонату MotoGP, але, на відміну від нього, коштує не 200, а всього 30 тисяч доларів.

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