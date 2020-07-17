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Нові правила отримання водійських прав в Україні: що змінилось з 17 липня
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17 липня 2020 року набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України №408, який змінює правила складання іспитів на водійські права та спрощує підтвердження водійського стажу. Розповідаємо про всі нововведення.
Наказ МВС №408 затверджує дві нові інструкції: "Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія" та "Про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї".
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Відповідно до нововведень, тепер отримати категорії ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна з будь-якою з наявних В, С1, С, D1 і D. Важливою зміною стало й те, що віднині навички керування можна підтвердити документом на право власності транспортного засобу одного з подружжя.
І, мабуть, найголовніше: усі іспити проходитимуть ЛИШЕ з відеофіксацією. Запис зберігатиметься три місяці й кандидати у водії матимуть право оскаржити свої результати протягом десяти робочих днів.
Читайте всі нововведення, які чекають майбутніх водіїв:
- при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D. Крім того, збільшується максимально допустима перерва в навичках керування – до трьох місяців;
- підтвердити навички керування транспортним засобом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном;
- у разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит складається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії;
- іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками тощо;
- тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику – не менше ніж 10 хв, на дорозі – не менше ніж 20 хв, а загалом – не більше ніж годину;
- можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП тощо);
- фото-, відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення;
- результати іспитів протягом десяти робочих днів можна оскаржити.
У наказі МВС також вказані підстави для анулювання водійських прав:
- встановлення факту оформлення та видачі посвідчення водія з порушенням вимог наказу МВС № 408;
- встановлення факту оформлення та видачі посвідчення водія на підставі підроблених чи фіктивних документів;
- встановлення факту внесення до ЄДР МВС фіктивних відомостей про проходження підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації водіїв;
- позбавлення особи, що отримала посвідчення водія вперше, права на керування транспортними засобами в установленому законодавством порядку.
Наказ також передбачає можливість вилучення наявної у посвідченні водія категорії, якщо вона не підтверджена медичною довідкою. Вилучену категорію можна відновити після надання нової медичної довідки.
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