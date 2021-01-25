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Тіні Кароль – 36: найсексуальніші образи співачки на шоу Голос країни
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Українська співачка Тіна Кароль сьогодні, 25 січня, святкує свій день народження. Артистці виповнюється 36 років. З цієї прекрасної нагоди пропонуємо вам подивитися, як виглядають найгарячіші образи красуні на Голосі країни.
Тіна Кароль проводить час в тренерському кріслі проєкту Голос уже не перший сезон. За цей час її образ заграв абсолютно новими фарбами. Українська зірка не раз вже підтвердила свій статус модної діви країни. Тіну тричі визнавали найкрасивішою жінкою України за версією журналу Viva. А ще, красуня і модниця випустила власну іменну помаду. Червоний стік з фірмовими губками. І особисто брала участь в розробці кольору.
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Почнемо з ніжного, повітряного образу Тіни у рожевих тонах. Хто сказав, що сексуальність має бути зухвалою?
А в такому образі Тіна заспівала дуетом з Монатіком:
Нагадаємо, артистка входить в сотню найвпливовіших жінок України за версією журналу Фокус. Тіна – найкраща виконавиця України 2015 і 2017 року за версією M1 Music Awards. А останнім часом Тіна міцно закріпила за собою статус королеви латексу. Ми вирішили нагадати вам, як круто зірка виглядає у таких нарядах!
Варто зазначити, що артистка практично завжди вибирає наряди по фігурі. Навіть якщо вони закриті, глядач все одно може насолоджуватися мініатюрним силуетом співачки.
В одному з випусків проєкту Голос країни співачка з'явилася в чорному міні платті в білу клітинку. Сукня повністю викроєна з тканини в паєтку. Образ чудово доповнили металеві ботфорти, але родзинкою лука стала зачіска співачки. Кароль приміряла на себе блондинисту перуку, кінці якої були пофарбовані в яскраво рожевий колір.
А тут Тіна Кароль вирішила похизуватися перед своїми фанатами просто неймовірним образом. Зірка постала в шикарному білому платті з цікавим декольте, яке дозволило у всій красі помилуватися бюстом артистки. При цьому волосся Тіни було зібране назад, а от обличчя прикрашав стриманий макіяж.
У Тіни Кароль вишуканий смак. Вона примудряється поєднувати скромність і ніжність з вельми відвертими сукнями і костюмами. Практично всі наряди Кароль мають глибоке декольте, ще частіше вона вибирає сукні в білизняному стилі. Одне незмінно: у всіх зірка виглядає на всі 100%.
А так Тіна виглядала вчора, на прем'єрі Голосу країни 11 сезон!
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