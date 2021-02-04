А куди я прийшла? Фраза Тіни Кароль стала мемом: смішні відео

Відома українська співачка Тіна Кароль вражає не лише своєю красою і талантом, а й кумедними фото і умінням посміятися над собою.

Вона дуже любить творчість фанатів і не ображається навіть на мініпародії на себе.

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Так, учасник "Голос країни", співак і блогер Тьома Павучок опублікував в TikTok відео, де спародіював Тіну Кароль. На короткому ролику він йде по торговому центру і з особливою інтонацією вимовляє: "А куди це я прийшов?".

Це було відсилання до відео самої Тіни Кароль, коли вона показувала магазинчик своєї колаборації зі стильними босоніжками. Там вона теж говорила з натхненною інтонацією ті самі фрази.

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