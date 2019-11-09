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Не задоволенням єдиним: учені виявили нову функцію клітора
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Клітор заведено вважати єдиним жіночим органом, призначеним винятково для задоволення. І хоча про це вчені сперечалися протягом десятиліть, до висновку вони прийшли саме такого.
Проте, нові дослідження дозволяють говорити про те, що клітор потрібен і ще для дечого. А саме – для репродуктивної функції.
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До речі, в середині 16 століття, коли орган вперше описали в медичній літературі, висловлювалося припущення, що клітор взагалі не має функціоналу та відсутній у здорових жінок. А за словами Роя Левіна (Roy Levin), сексолога з Шеффілдського університету (University of Sheffield), функціонал клітора взагалі значно ширший, ніж здається.
Метааналіз 15 досліджень на тему, опублікований ним у журналі Clinical Anatomy, показав, що стимуляція клітора, крім забезпечення задоволення, також призводить до фізичних змін в організмі жінки, які сприяють успішному запліднення яйцеклітини.
Зокрема, це трохи зміщує шийку матки, полегшуючи прохід сперматозоїдів. А також, про що свідчать результати проведених у період з 1966 по 2017 рік експериментів, підсилює кровотік в піхву, збільшує кількість природного мастила та балансує рН, що також сприяє репродукції.
Усі ці генітальні зміни, взяті разом, мають велике значення для успіху кампанії. Причому, швидше за все, незалежно від того, коли стимулюється клітор, – пише Левін.
Але додає, що його висновки не повинні сприйматися як посягання на жіночу сексуальність у спробі облагородити останню значущою функцією, але повинні сприйматися як протест щодо операцій на жіночих статевих органах (які, на жаль, все ще проводяться в деяких країнах), які лише калічать представниць прекрасної половини людства.
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