Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка

Секс – заняття приємне й надзвичайно корисне. Особливо, якщо робити все для того, аби задоволення отримав не лише ти, а й вона. Для цього віддай перевагу одному з цих видів сексу. Вона оцінить, а ти станеш справжнім героєм!

Якщо хочеш урізноманітнити ваше сексуальне життя – тобі сюди. Ми розповімо про найкращі види сексу, які принесуть максимум задоволення вам обом!

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Сонний секс

Цей вид сексу особливо сильно обожнюють чоловіки, які мають добру звичку прокидатися раніше, ніж їхні обраниці. Воно й не дивно, адже оголена кохана, яка ледь-ледь закутана одіялом неабияк збуджує та підкидає дров у вогонь, який розгорається з неабиякою силою. Єдине, що потрібно – ніжно й без агресії приступити до отримання насолоди. Роби це так, ніби ти боїшся її розбудити. Така тактика дозволить принести задоволення не лише собі, а й їй, якщо вона прокинеться від тепла твого тіла.

Ідеальна позиція: влаштуватися позаду неї, коли вона спить на боці.

Сонний секс їй сподобається

Дикий секс

Хай там як, але жінки часто марять не лише ніжним і стриманим сексом, а й буквально тваринними ігрищами. Воно й не дивно, адже таке заняття коханням дозволить вам вивільнити свого внутрішнього звіра, що вкотре доведе, що поруч із нею сильний чоловік, який захистить та приборкає свою обраницю.

Головне правило – ніякого фанатизму. Дикий секс не повинен закінчитися зламаним столом і синцями на тілі коханої!

Швидкий секс

Ви запланували піти з друзями на каву? До виходу 10 хвилин? Прекрасно! Цього більш, ніж достатньо, аби віддатися пристрасті в коридорі квартири, не скидаючи з себе одягу. Так, панянки теж хочуть швидкого сексу, адже він підкидає шалену кількість адреналіну в кров.

Головне правило – злови момент, коли цього хочеш не лише ти, а й вона. Процес повинен принести задоволення обом!

Спробуйте зайнятися швидким сексом

Секс-марафон

О, так! Цей вид сексу іноді нагадує справжнє випробування, але він явно не буде зайвим у вашому "інтимному портфоліо". У вас запланований спільний вихідний? Тоді не вибирайтесь нікуди. Не вмикайте телевізор. Просто віддайтесь пристрасті. Раз, другий, третій. З перервою на обідній сон. Загалом, зроби все для того, аби вона просто валилася з ніг від задоволення (наголошуємо, що це має бути від ЗАДОВОЛЕННЯ).

Головне правило – ніяких чинників, які відволікають вас. Віддайтесь пристрасті й один одному. Решта може зіпсувати ідеальний день або ніч!

Рольові ігри

Ви ще не використовували інтимних іграшок? Тоді цілком імовірно, що настав цей відповідальний момент. Ви можете скористатися цікавими та пікантними гаджетами. Можете просто перевтілитися в образи, які найбільше збуджують. До прикладу, ти станеш пожежником і будеш рятувати її з оселі. Або ж кохана перевтілиться на медсестру та надасть тобі першу медичну допомогу. Повір, такий підхід неабияк освіжить стосунки й дозволить отримати нові емоції.

Рольові ігри зроблять ваш секс яскравішим

Загалом, не бійтесь експериментувати й отримувати кайф від процесу. Кохайтесь та не забувайте, що це можна (і треба) робити під улюблені хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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