Вона оцінить: як зробити максимально приємний еротичний масаж

Мистецтво масажу – це один з варіантів проведення часу перед сексом, який, звичайно, вимагає оволодіння деякими секретами. Певні навички допоможуть тобі швидше розслабити партнерку і дати дівчині розігрітися, аби якомога швидше прийти до потрібної кондиції.

Ти можеш запросто комбінувати секрети масажу і деякі ерогенні зони дівчини. Це дозволить зробити секс захоплюючим, а також більш технічним, як для тебе, так і для дівчини. Отже, що потрібно зробити, аби організувати ідеальний еротичний масаж?

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1. Створи настрій

Роздягаючи дівчину, повністю підкори її своїй волі на деякий час, уклавши обличчям вниз на рушник або зручне ліжко. Світло приглушаємо, ставимо розслаблюючу музику і потроху починаємо її обходити. На долоні вичави трохи масажної олії або лубриканта з масажним ефектом і води по її вигнутій спині пальцями, розминаючи, але не докладаючи сил в істотній мірі.

Починайте з ніжних і не агресивних рухів

2. Починай повільно

Контролюй ритм своїх рухів, почавши з дуже повільних і потроху збільшуй швидкість, а також інтенсивність. Використовуй основи долонь, здійснюючи тривалі плавні рухи всіма силами мускулів. Але пам'ятай, що при всіх зусиллях не варто докладати всієї потужності своїх м'язів – не зламай подругу!

3. Переходь плавно

Якщо ти робиш їй масаж всього спокусливого тіла, то починай з ніг. Плавно переходь від верхньої частини стегон до щиколоток, зупинись ближче до ніг. Увагу варто приділити великим пальцям ніг, м'яко розминаючи їх. Кожній зоні тіла приділяй щонайменше 2-3 хвилини. Якщо під пальцями відчуваються вузлики і скутості, постарайся розрядити ці больові точки м'якими дотиками і погладжуваннями.

Масаж має принести їй задоволення

4. Продовж вище

Ясна річ, у неї є ерогенні зони і вище стегон. Переходячи до верхньої частини тулуба, шиї та плечей, м'яко стискуй і розтирай її. Якщо вона починає здригатися – зменш силу, адже вона повинна розслаблятися від твоїх дотиків, а не страждати. Поступово від плечей спускайся до низу спини, роблячи м'які кругові рухи.

5. Закінчи ефектно

У сенсі, що фінал масажу повинен бути ефектним. Закінчуй масажувати, просуваючись долонями до попереку. До цього моменту всі її больові відчуття усунені, а тіло і м'язи розслаблені. В ідеалі такий розслабляючий масаж займе близько 45 хвилин. Приблизно по закінченні цього часу вона буде точно готова до пристрасного сексу. Якщо, звичайно, ти не перестараєшся і не приспиш її.

Гарячий масаж має закінчитися гарячим сексом

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