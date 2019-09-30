Нові подробиці закону про легалізацію грального бізнесу

Законопроєкт Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор, який був схвалений Кабінетом Міністрів, передбачає створення спеціального органу з нагляду за гральним бізнесом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. За даними прес-служби, цей орган буде наглядати за всіма видами діяльності у сфері азартних ігор і видаватиме ліцензії.

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Законопроєкт визначає спеціальні гральні зони для діяльності казино і залів ігрових автоматів. Так, для розміщення казино спеціальною ігровою зоною є території готелів категорії п'ять зірок, а для залів ігрових автоматів – території готелів категорії від трьох до п'яти зірок.

"Також вводиться принцип "відповідальної гри", який передбачає здійснення організатором азартних ігор заходів для попередження і мінімізації негативних наслідків, і створюються механізми боротьби з ігровою залежністю (лудоманією)", – йдеться в повідомленні.

Документом передбачена нова система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор: з обмеженою кількістю ліцензій, диференційованим розміром плати за них – залежно від виду азартної гри, кількості грального обладнання і розташування грального закладу. Розмір плати за ліцензії визначатиметься за результатами електронних аукціонів.

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