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Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає
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Соціальні мережі рясніть красивими кадрами, які вже стали нормою. Лайкаючи чергове ідеальне фото, ми навіть не задумаємось, як воно було зроблене. Але іноді те, що зображене на знімку, лише верхівка айсбергу.
Мексиканський фотограф OMAHI показує закулісся зйомок, доводячи, що фото – це справді мистецтво. В Instagram ми бачимо лише кінцевий результат, для якого іноді треба докласти чимало зусиль.
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За словами OMAHI, спершу колеги не підтримували його проєкт, адже хотіли зберегти секрети творчої фотографії. Однак він вирішив ділитись тим, що робиться за кадром, аби кожен зрозумів, що ідеальний знімок може зробити хто і де завгодно. Головне – фантазія та бажання творити! Дивіться самі:
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