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Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає

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Залаштунки фото - фото 1
Залаштунки фото / instagram.com/omahi

Соціальні мережі рясніть красивими кадрами, які вже стали нормою. Лайкаючи чергове ідеальне фото, ми навіть не задумаємось, як воно було зроблене. Але іноді те, що зображене на знімку, лише верхівка айсбергу.

Мексиканський фотограф OMAHI показує закулісся зйомок, доводячи, що фото – це справді мистецтво. В Instagram ми бачимо лише кінцевий результат, для якого іноді треба докласти чимало зусиль.

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За словами OMAHI, спершу колеги не підтримували його проєкт, адже хотіли зберегти секрети творчої фотографії. Однак він вирішив ділитись тим, що робиться за кадром, аби кожен зрозумів, що ідеальний знімок може зробити хто і де завгодно. Головне – фантазія та бажання творити! Дивіться самі:

Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415929
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415927
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415928
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415930
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415919
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415924
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415918
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415914
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415909
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415913
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415906
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415908
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415907
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415903
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415902
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415905
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415910
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415912
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415915
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415916
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415921
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415926
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415922
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415925
Не все так просто: фотограф показує закулісся ідеальних кадрів, і це вражає - фото 415917

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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