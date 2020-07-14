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Візажистка створює на своєму тілі ілюзії, які здатні обдурити ваші очі

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Візажистка створює на своєму тілі ілюзії, які здатні обдурити ваші очі - фото 1

Дівчата використовують макіяж для посилення своєї природної краси. Але деякі особливо талановиті красуні використовують косметику для того, щоб розкрити свій творчий потенціал з абсолютно несподіваного боку.

Візажист Мімі Чої за допомогою косметики перетворює своє тіло в справжні оптичні ілюзії. На профіль дівчини в Instagram підписано понад 1,3 мільйона осіб, яких підкорив її талант.

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Її ноги вже "трансформувалися" в хліб і кукурудзу, а руки – в хот-доги і банан. Зібрали для вас неймовірні роботи Мімі, які ламають всі стереотипи про бодіарт.

Візажистка створює на своєму тілі ілюзії, які здатні обдурити ваші очі - фото 415776

Візажистка створює на своєму тілі ілюзії, які здатні обдурити ваші очі - фото 415777

Візажистка створює на своєму тілі ілюзії, які здатні обдурити ваші очі - фото 415778

Візажистка створює на своєму тілі ілюзії, які здатні обдурити ваші очі - фото 415779

Візажистка створює на своєму тілі ілюзії, які здатні обдурити ваші очі - фото 415780

Візажистка створює на своєму тілі ілюзії, які здатні обдурити ваші очі - фото 415781

Візажистка створює на своєму тілі ілюзії, які здатні обдурити ваші очі - фото 415782

Візажистка створює на своєму тілі ілюзії, які здатні обдурити ваші очі - фото 415783

Візажистка створює на своєму тілі ілюзії, які здатні обдурити ваші очі - фото 415784

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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