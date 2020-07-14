Візажистка створює на своєму тілі ілюзії, які здатні обдурити ваші очі

Дівчата використовують макіяж для посилення своєї природної краси. Але деякі особливо талановиті красуні використовують косметику для того, щоб розкрити свій творчий потенціал з абсолютно несподіваного боку.

Візажист Мімі Чої за допомогою косметики перетворює своє тіло в справжні оптичні ілюзії. На профіль дівчини в Instagram підписано понад 1,3 мільйона осіб, яких підкорив її талант.

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Її ноги вже "трансформувалися" в хліб і кукурудзу, а руки – в хот-доги і банан. Зібрали для вас неймовірні роботи Мімі, які ламають всі стереотипи про бодіарт.

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