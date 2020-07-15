Нова оптична ілюзія з зебрами спантеличила мережу

Знімок з двома зебрами заплутав користувачів мережі через оптичну ілюзію. Фото опублікував фотограф дикої природи Сарош Лодхі з Індії в кенійському заповіднику Масаї-Мара на своїй сторінці в Twitter.

На кадр потрапили дві зебри, одна з яких дивиться в камеру, а друга сховала голову за родича. При цьому на зображенні складно розрізнити, якій зі зебр належить голова.

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Let’s see who can tell which Zebra is in front. Clicked & asked by friend @saroshlodhi. pic.twitter.com/RNAMBJrk1K — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 8, 2020

Публікація зібрала тисячі лайків і безліч коментарів. Одні користувачі стверджують, що голова належить зебрі, що стоїть зліва, інші – що справа.

Автор знімка підтвердив, що мають рацію ті користувачі, що назвали зебру зліва.

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