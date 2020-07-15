Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Нова оптична ілюзія з зебрами спантеличила мережу

  • 106
Оптична ілюзія з зебрами - фото 1
Оптична ілюзія з зебрами / Twitter

Знімок з двома зебрами заплутав користувачів мережі через оптичну ілюзію. Фото опублікував фотограф дикої природи Сарош Лодхі з Індії в кенійському заповіднику Масаї-Мара на своїй сторінці в Twitter.

На кадр потрапили дві зебри, одна з яких дивиться в камеру, а друга сховала голову за родича. При цьому на зображенні складно розрізнити, якій зі зебр належить голова.

І ще: Візажистка створює на своєму тілі ілюзії, які здатні обдурити ваші очі

Публікація зібрала тисячі лайків і безліч коментарів. Одні користувачі стверджують, що голова належить зебрі, що стоїть зліва, інші – що справа.

Автор знімка підтвердив, що мають рацію ті користувачі, що назвали зебру зліва.

Читайте також: Хлопець жорстоко потролив дівчину під час пропозиції руки і серця: курйозне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
  • 10 липня, 19:12
  • 2570
Дівчина тижня: інтернаціональна модель без комплексів Лола, яка обожнює фотосесії НЮ (18+)
  • 12 липня, 16:50
  • 794
З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 12 липня, 14:25
  • 244
Загрузка...
Новини