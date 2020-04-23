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Коронавірус Карантин

Не витримали карантину? Джулія Робертс розлучається з чоловіком

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Джулія Робертс з чоловіком - фото 1
Джулія Робертс з чоловіком / purepeople

Голлівудська актриса Джулія Робертс збирається розлучитися зі своїм чоловіком Деніелом Модером відразу після того, як буде знято карантин, введений через пандемію коронавірусу.

Стосунки подружжя вже давно не ідеальні, а самоізоляція, під час якої вони живуть в одному будинку, тільки погіршила ситуацію. Робертс і Модер одружилися в 2002 році. У пари троє дітей.

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Джерела, близькі до пари, стверджують, що чоловік і жінка постійно сваряться. Відзначається, що Джулія Робертс дуже ревнива і завжди намагалася контролювати свого чоловіка. А той її зовсім не підтримував. Навіть коли в актриси померла мати, Модера бачили на пляжах Малібу. Він навіть не прийшов на похорон.

Зазначимо, у 1993 році актриса вийшла заміж за кантрі-співака Лайла Ловетта, вони розлучилися два роки по тому. У 2002 році Робертс стала дружиною кінооператора Деніела Модера.

Не витримали карантину? Джулія Робертс розлучається з чоловіком - фото 399763

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Джерело: purepeople
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