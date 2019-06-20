Не університетом єдиним: як впливає навчання на психічне здоров'я студентів

Дослідження британського центру підтримки студентів виявило, що 80% студентів скаржаться на постійний стрес і тривожний стан. Дізнайтеся, як насправді здобування освіти впливає на здоров'я.

Фахівці опитали понад 1000 студентів. Їх вік – від 17 до 35 років. 775 осіб з них заявили про проблеми з психічним здоров'ям. Студенти скаржаться на стресовий стан, почуття пригніченості, постійну втому, регулярно відчувають тривожність, страждають на безсоння і панічні атаки.

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Причини такого стану – страх перед майбутнім та велике навантаження. Ще можуть бути проблеми з одногрупниками та дискримінація з боку викладачів.

Також лікарі провели масштабніше дослідження у березні. Вони опитали понад 38 000 студентів. Висновок – рівень стресу серед учасників "тривожно високий". Половина респондентів хоча б раз думали про те, щоб завдати собі фізичної шкоди. Ще 9,4% такі думки відвідують регулярно. 33% зверталися по допомогу до психологів та психотерапевтів. Цікаво, що до вступу в університет вони не відчували нічого подібного.

Така ситуація спричиняє те, що все більше людей замислюються над тим, що не потрібно навчатися в університеті, оскільки диплом не гарантує прибуткову роботу після навчання й не варте таких жертв.

Психотерапевти рекомендують не відмовлятися від освіти, а балансувати між університетом та особистим життям й регулярно відпочивати, щоб зберегти психічне здоров'я.

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