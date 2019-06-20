Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Не університетом єдиним: як впливає навчання на психічне здоров'я студентів

  • 23
Не університетом єдиним: як впливає навчання на психічне здоров'я студентів - фото 1

Дослідження британського центру підтримки студентів виявило, що 80% студентів скаржаться на постійний стрес і тривожний стан. Дізнайтеся, як насправді здобування освіти впливає на здоров'я.

Фахівці опитали понад 1000 студентів. Їх вік – від 17 до 35 років. 775 осіб з них заявили про проблеми з психічним здоров'ям. Студенти скаржаться на стресовий стан, почуття пригніченості, постійну втому, регулярно відчувають тривожність, страждають на безсоння і панічні атаки.

І ще: Ось які рослини найкраще очищують повітря вдома

Причини такого стану – страх перед майбутнім та велике навантаження. Ще можуть бути проблеми з одногрупниками та дискримінація з боку викладачів.

Також лікарі провели масштабніше дослідження у березні. Вони опитали понад 38 000 студентів. Висновок – рівень стресу серед учасників "тривожно високий". Половина респондентів хоча б раз думали про те, щоб завдати собі фізичної шкоди. Ще 9,4% такі думки відвідують регулярно. 33% зверталися по допомогу до психологів та психотерапевтів. Цікаво, що до вступу в університет вони не відчували нічого подібного.

Така ситуація спричиняє те, що все більше людей замислюються над тим, що не потрібно навчатися в університеті, оскільки диплом не гарантує прибуткову роботу після навчання й не варте таких жертв.

Психотерапевти рекомендують не відмовлятися від освіти, а балансувати між університетом та особистим життям й регулярно відпочивати, щоб зберегти психічне здоров'я.

До теми: Спрага і спека: як правильно пити воду влітку

Джерело: happy monday
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • Вчора, 12:00
  • 16878
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • Вчора, 18:00
  • 325
Варення з полуниць: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото
  • 15 червня, 11:05
  • 454
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Освіта